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    Столичний мер Віталій Кличко привітав українців з Днем Незалежності

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    Ми любимо свою країну! Змінюємо її, робимо успішною європейською державою - Кличко - Столичний мер Віталій Кличко привітав українців з Днем Незалежності
    Ми любимо свою країну! Змінюємо її, робимо успішною європейською державою - Кличко

    Незалежність і воля завойовуються в боротьбі. Ціною єднання і зусиль багатьох людей. Ціною втрат і перемог, - мер Києва

    Мер Києва Віталій Кличко привітав українців з Днем Незалежності.

    Відео з привітанням столичний мер опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

    «Друзі! Незалежність і воля завойовуються в боротьбі. Ціною єднання і зусиль багатьох людей. Ціною втрат і перемог. Український народ завжди відстоював свою гідність і свою свободу. Боровся і перемагав! І сьогодні ми захищаємо суверенітет і територіальну цілісність своєї держави. Гинуть наші найкращі патріоти. Ми схиляємося перед героями-захисниками. І пам'ятаємо подвиг кожного, - наголосив Кличко. - Ми любимо свою країну! Змінюємо її, робимо успішною європейською державою. - Кожен своїми справами – в своєму місті, селищі, селі. Зі святом незалежності вас! Вірте в себе! Вірте в Україну! Слава Україні!» - звернувся до українців Віталій Кличко. 

    Нагадаємо, працівники посольства США привітали українців із Днем Незалежності, записавши інструментальну версію пісні «Ой, ходить сон».

    До слова, глава МЗС Німеччини приїде в Україну на День Незалежності.

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