Столичний мер Віталій Кличко привітав українців з Днем Незалежності



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Ми любимо свою країну! Змінюємо її, робимо успішною європейською державою - Кличко

Незалежність і воля завойовуються в боротьбі. Ціною єднання і зусиль багатьох людей. Ціною втрат і перемог, - мер Києва

Мер Києва Віталій Кличко привітав українців з Днем Незалежності.

Відео з привітанням столичний мер опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

«Друзі! Незалежність і воля завойовуються в боротьбі. Ціною єднання і зусиль багатьох людей. Ціною втрат і перемог. Український народ завжди відстоював свою гідність і свою свободу. Боровся і перемагав! І сьогодні ми захищаємо суверенітет і територіальну цілісність своєї держави. Гинуть наші найкращі патріоти. Ми схиляємося перед героями-захисниками. І пам'ятаємо подвиг кожного, - наголосив Кличко. - Ми любимо свою країну! Змінюємо її, робимо успішною європейською державою. - Кожен своїми справами – в своєму місті, селищі, селі. Зі святом незалежності вас! Вірте в себе! Вірте в Україну! Слава Україні!» - звернувся до українців Віталій Кличко.

Нагадаємо, працівники посольства США привітали українців із Днем Незалежності, записавши інструментальну версію пісні «Ой, ходить сон».

До слова, глава МЗС Німеччини приїде в Україну на День Незалежності.