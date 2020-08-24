Марш захисників України почнеться від парку Тараса Шевченка



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Учасники акції пройдуть маршем від столичного парку Шевченка до Майдану Незалежності та Європейської площі Фото: Главком

Люди, які прийшли на Марш, вже заповнили всю вулицю Володимирську

Ветеранські організації України другий рік поспіль 24 серпня проводять у День Незалежності свій Марш захисників, що є альтернативою офіційній програмі святкувань.

Учасники акції пройдуть маршем від столичного парку Шевченка до Майдану Незалежності та Європейської площі. Першими в колонах йдуть сім'ї загиблих українських військових та героїв Небесної Сотні, а також поранені воїни та учасники Революції Гідності.

Серед організаторів цьогорічного Маршу захисників — фонд «Повернись живим», «Рух ветеранів України» та понад 10 інших ветеранських об'єднань з усієї країни.

Люди, які прийшли на Марш, вже заповнили всю вулицю Володимирську.

Водночас з парку імені Шевченка по Хрещатику до Європейської площі проходить Марш захисників.

Раніше оргкомітет Маршу захисників заявив, що цьогоріч учасники ходи вимагатимуть від президента подати у Верховну Раду законопроєкт «Про захист державності від колабораціонізму та агентів ворожого впливу», визначивши його як невідкладний.

«Будь-яка участь у вчиненні спільних із ворогом дій, спрямованих на завдання шкоди Україні, має розцінюватися як колабораціонізм. Тобто колаборант — це громадянин України, який пішов на співробітництво з окупантом, це людина, яка будь-яким чином сприяє ворогу — організаційно, інформаційно, медійно», — пояснив представник Руху ветеранів України Антона Колумбет.

За його словами, поняття «агенти ворожого впливу», має позначати «юридичних осіб, які і вчиняють такі ж дії, як колаборанти, але прикриваються статусом юридичної особи.

Як повідомлялося, на Софіївській площі відбувається офіційне святкування Дня Незалежності.