У Києві відбудеться фестиваль волонтерів
Фестиваль волонтерів пройде у столичній мерії
11 березня у Київській міській державній адміністрації відбудеться фестиваль волонтерів Global Youth Fest’ 20. Про це повідомили у ГО «Світова молодіжна спільнота», яка є організаторами заходу.
Головною темою фестивалю стане проблема міграції української молоді.
Програма фестивалю:
- 10:00-17:00 – Leaders conference для активної молоді з залученням спікерів із різних галузей;
- 17:00-19:00 – виставка культур народів світу за участю більш ніж 15 посольств, консульств та культурних центрів різних країн;
- 19:00-20:30 – концертна програма фестивалю, організована українськими та закордонними волонтерами.
Фестиваль волонтерів Global Youth Fest’ 20 проводиться з метою залучення української молоді до волонтерської та соціальної діяльності у всій Україні, формування патріотичних почуттів, а також привернення уваги суспільства до проблеми еміграції українців.
Місце проведення: вул. Хрещатик, 36, Колонна зала КМДА.
Нагадаємо, 5 грудня в Україні і світі відзначають Міжнародний день волонтерів. Міжнародний день добровольців в ім’я економічного і соціального розвитку (саме такою є повна назва цього дня), проголошений рішенням 40-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН 17 грудня 1985 року на знак визнання важливої ролі добровольчих та інших організацій у соціальному й економічному розвитку суспільства.