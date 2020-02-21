У Києві відбудеться фестиваль волонтерів



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Фестиваль волонтерів пройде у столичній мерії

11 березня у Київській міській державній адміністрації відбудеться фестиваль волонтерів Global Youth Fest’ 20. Про це повідомили у ГО «Світова молодіжна спільнота», яка є організаторами заходу.

Головною темою фестивалю стане проблема міграції української молоді.

Програма фестивалю:

10:00-17:00 – Leaders conference для активної молоді з залученням спікерів із різних галузей;

17:00-19:00 – виставка культур народів світу за участю більш ніж 15 посольств, консульств та культурних центрів різних країн;

19:00-20:30 – концертна програма фестивалю, організована українськими та закордонними волонтерами.

Фестиваль волонтерів Global Youth Fest’ 20 проводиться з метою залучення української молоді до волонтерської та соціальної діяльності у всій Україні, формування патріотичних почуттів, а також привернення уваги суспільства до проблеми еміграції українців.

Місце проведення: вул. Хрещатик, 36, Колонна зала КМДА.

Нагадаємо, 5 грудня в Україні і світі відзначають Міжнародний день волонтерів. Міжнародний день добровольців в ім’я економічного і соціального розвитку (саме такою є повна назва цього дня), проголошений рішенням 40-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН 17 грудня 1985 року на знак визнання важливої ролі добровольчих та інших організацій у соціальному й економічному розвитку суспільства.

Волонтер – у перекладі з англійської означає добровільний помічник. Це люди, які цілком безоплатно працюють будь-де, де потрібна їхня допомога: у дитячих будинках, притулках, школах-інтернатах і будинках для людей поважного віку. Вони доглядають хворих і допомагають старшим людям поратися по господарству.