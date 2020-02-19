Пішов з життя один із засновників «Шпиталю Майдану»
Поховають Зеновія Допілку у четвер в місті Трускавець Львівської області
У середу, 19 лютого, помер волонтер, лікар, один з засновників «Шпиталю Майдану» Зеновій Допілка.
Про це написала керівник юридичного департаменту в центрі «Шпиталь Майдану» Світлана Андрейчук у Facebook.
«Сьогодні перестало битися серце нашого волонтера, військового лікаря, друга, просто хорошої людини. Дякуємо Зенек, що був з нами всі ці роки, починаючи з Майдану . Вічна пам’ять, земля пухом. Колектив «Шпиталь Майдану висловлює співчуття рідним», - написала Андрейчук.
«Сьогодні ми втратили чудову людину, волонтера, лікаря, військового лікаря, одного з засновників «Шпиталю Майдану», нашого друга Зеника!», - додала волонтерка Надія Хмель.
Поховають Зеновія Допілку у четвер в місті Трускавець Львівської області.