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    Суспільство

    Пішов з життя один із засновників «Шпиталю Майдану»

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    19 лютого помер волонтер, лікар, один з засновників &laquo;Шпиталю Майдану&raquo; Зеновій Допілка - Пішов з життя один із засновників «Шпиталю Майдану»
    19 лютого помер волонтер, лікар, один з засновників «Шпиталю Майдану» Зеновій Допілка

    Поховають Зеновія Допілку у четвер в місті Трускавець Львівської області

    У середу, 19 лютого, помер волонтер, лікар, один з засновників «Шпиталю Майдану» Зеновій Допілка.

    Про це написала керівник юридичного департаменту в центрі «Шпиталь Майдану» Світлана Андрейчук у Facebook.

    «Сьогодні перестало битися серце нашого волонтера, військового лікаря, друга, просто хорошої людини. Дякуємо Зенек, що був з нами всі ці роки, починаючи з Майдану . Вічна пам’ять, земля пухом. Колектив «Шпиталь Майдану висловлює співчуття рідним», - написала Андрейчук.

    «Сьогодні ми втратили чудову людину, волонтера, лікаря, військового лікаря, одного з засновників «Шпиталю Майдану», нашого друга Зеника!», - додала волонтерка Надія Хмель.

    Поховають Зеновія Допілку у четвер в місті Трускавець Львівської області.

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