У Києві відбудуться торги з продажу земельної ділянки

Земельна ділянка знаходиться за адресою: вулиця Народного ополчення, 13

20 березня об 11:00 у столиці відбудуться земельні торги з продажу земельної ділянки комунальної власності територіальної громади міста Києва за прозорою, відкритою процедурою. Про це інформують у Департаменті земельних ресурсів, повідомляє «Главком». На торги виставлено земельну ділянку площею 0,8886 га на



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Земельна ділянка знаходиться за адресою: вулиця Народного ополчення, 13

20 березня об 11:00 у столиці відбудуться земельні торги з продажу земельної ділянки комунальної власності територіальної громади міста Києва за прозорою, відкритою процедурою.

Про це інформують у Департаменті земельних ресурсів, повідомляє «Главком».

На торги виставлено земельну ділянку площею 0,8886 га на вул. Народного ополчення, 13 у Солом’янському районі. Цільове призначення земельної ділянки – для будівництва, експлуатації та обслуговування складських будівель.

Заяви на участь у земельних торгах приймаються за адресою: м. Київ, вул. Гайдара, 50, бізнес-центр «Євро-Пасаж» із понеділка до п’ятниці з 10:00 до 17:00, обідня перерва з 13:00 до 14:00. Кінцевий термін подачі заявок для участі в земельних торгах – 14 березня 2018 року.

Місце проведення торгів: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52 бізнес-центр «Леонардо».