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«Укрзалізниця» продовжила маршрут поїзда Київ – Івано-Франківськ до Ясіні: розклад руху

Ірина Міллер
glavcom.ua
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«Укрзалізниця» продовжила маршрут поїзда Київ – Івано-Франківськ до Ясіні: розклад руху
Зі станції Ясіня поїзд відправлятиметься о 18:05
фото: «Укрзалізниця»

Поїзд має зручний час відправлення з Києва – пізно ввечері

«Укрзалізниця» продовжила маршрут поїзда №203/204 Київ – Івано-Франківськ. Відтепер поїзд курсуватиме до станції Ясіня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Укрзалізниці».

В «Укрзалізниці» зазначили, що поїзд має зручний час відправлення з Києва – пізно ввечері, що дає можливість пасажирам завершити всі справи, сісти у поїзд і прокинутися вже в серці Карпат.

Також компанія-перевізник відмічає зручний час прибуття – обідня пора добре підходить для заселення в готелі, садиби чи бази відпочинку.

Графік руху:

  • З Києва – виїзд о 23:00, прибуття в Ясіню о 14:17.
  • Зі станції Ясіня – відправлення о 18:05.

Нагадаємо, у зв’язку з проведенням масштабних робіт з прокладання колії європейського стандарту між Чопом та Ужгородом «Укрзалізниця» тимчасово змінила розклад руху пасажирських поїздів, які прямують до Закарпаття. Зокрема, це стосується і поїзда, що сполучає Ужгород зі столицею України.

До слова, Євросоюз планує запустити швидкісне залізничне сполучення від Берліна до Києва. Очікується, що план буде реалізований до 2040 року. Про це повідомив новий єврокомісар зі сталого транспорту і туризму Апостолос Ціцікостас.

Теги: Закарпаття Укрзалізниця Ужгород Київ

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