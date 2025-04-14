«Давно не секрет». Громадяни Китаю потрапили в український полон: російські «воєнкори» здивували реакцією
Так звані воєнні кореспонденти Росії одразу після новини про двох полонених китайців почали кампанію з «відбілювання» Китаю
У Telegram-каналах, які налічують тисячі підписників, російські «воєнкори» наполягають на фейковості новин з України про полонених китайців. Про це розповідає «Главком» у публікації «Громадяни Китаю воюють в Україні. Росія підтверджує!».
Наприклад, канал «Узел связи» заявив, що інформація від президента України – це брехня. Одним із «доказів» фейковості, який приводять автори каналу, є «відсутність документів».
Зауважимо, що неправда, адже Служба безпеки України опублікувала фотознімки, на яких, у тому числі, є й фото документів полонених громадян КНР. Окрім того, «Главком» знайшов допис 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, в якому опублікуване фото паспорта, який належить громадянину КНР. Ймовірно, власник паспорта також потрапив у полон або був вбитий українськими військовими.
Інший пропагандистський ресурс – «Выпускайте КракенаZ!», публікуючи допис про якусь «методичку Банкової» (тобто спроби дезінформації з боку Україну), чомусь відразу ж сам підтвердив інформацію, яку оприлюднив Володимир Зеленський: громадяни Китаю вже давно воюють за Росію на території України.
8 квітня Зеленський опублікував відео з одним із двох китайських громадян, захоплених у полон українськими військовими. Це, за словами Зеленського, може свідчити про пряму або опосередковану участь КНР у війні проти України.
Міністерство закордонних справ Китаю перевіряє інформацію про захоплення українськими воїнами в полон громадян КНР. Як зазначає відомство, Китай завжди просив своїх громадян триматися якомога далі від зон збройного конфлікту і не брати в них участь. Тим часом Пекін наполягає, що заяви Києва про збільшення кількості китайців, які воюють у війні, є «безпідставними».
Нагадаємо, раніше Росія зробила заяву щодо китайців у своїй армії. Як і очікувалося, росіяни стверджують, що «китайців там немає».
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