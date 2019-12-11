Наступного року у Києві з’являться ще понад 250 точок велопрокату (адреси)



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Пункти велопрокату відкриються у всіх районах міста

Nextbike планує наступного року відкрити у Києві ще 264 локації велопрокату.

Про це повідомляється на сторінці nextbike.kyiv у Facebook.

Кількість велосипедів у точках прокату зросте до 2 тисяч.

Нові локації зявляться у всіх районах Києва.

Nextbike оприлюднив перелік адрес, де, починаючи з наступного року, будуть доступні велосипеди.

Як повідомлялося, у серпні була відкрита нова локація Nextbike, яка розташована за адресою пр. Георгія Гонгадзе, 32-Б біля Адвокатське об'єднання «Український адвокат».

Також у серпні було відкрито пункти велопрокату мережі Nextbike біля ТРЦ Gulliver, біля велопарковки з боку станції метро «Палац спорту». Ще одну локацію відкрито на ВДНГ.

Засновник сервісу Nextbike в Україні Олексій Кушка звернув увагу на те, що жоден банк не відкрив біля себе станцію Nextbike.