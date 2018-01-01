У Києві відкриється вісім нових дитячих садочків
- Сьогодні, 00:12
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Один з яких відкриється на Позняках
Дитсадок на Позняках - це триповерхова будівля на ділянці площею понад 1 га. Садок розрахований на 14 груп, (зокрема 4 ясельних), на 260 дітей. Загальна вартість будівництва - близько 120 млн грн.
«Сподіваюся, що за місяць-півтора ми всіх запросимо на відкриття цього дитячого садка. Cадочок - найсучасніший і будувався з використанням новітніх технологій», - сказав Кличко.
Дитячий заклад матиме плавальний басейн, спортивну та актову зали, харчовий та медичний блоки, адміністративні приміщення, кабінети логопеда і психолога. В актовій залі встановлять сучасне музичне обладнання, проектор та мультимедійний екран. Покрівля будівлі облаштована антикриговою системою. У садку також передбачено встановлення системи зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження, домофонного зв’язку на вході на територію садка та в саме приміщення.
Проектом враховані вимоги щодо доступності осіб з обмеженими фізичними можливостями: передбачені пандуси, ліфт.
Особливу увагу приділили питанням енергозбереження: утеплили фасад, встановили сучасні системи вентиляції, енергозберігаюче освітлення.
На території закладу розташовано 14 групових майданчиків з тіньовими навісами, гідромайданчик для загартування дітей у літній період, майданчики для занять спортом та дослідів юних натуралістів. Буде виконано комплексний благоустрій та озеленення території з влаштуванням системи поливу.
Мер додав, що крім будівництва дитсадка на Княжому Затоні, цьогоріч планується повністю реконструювати ще 7 дитячих навчальних закладів, які зможуть прийняти майже 900 дітей. «Нам вдалося в деяких районах міста вирішити питання з нестачею місць в дитячих садках. В деяких районах, як Позняки, ця проблема існує. Наше завдання - зробити все, щоб в найближчі роки черги в дитячі садки не було. І ми над цим працюємо», - підкреслив Віталій Кличко.
Київський міський голова додав, що цього року на фінансування освіти столиці з бюджету буде виділено понад 13 млрд грн.