У Києві відкриється вісім нових дитячих садочків

Один з яких відкриється на Позняках

Цього року в Києві планують відкрити 8 дитячих садочків , один з яких - дитсадок на Позняках на 260 місць. Про це завив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції завершення будівництва садочку між вулицями Княжий Затон та Ахматової (Дарницький район).

Дитсадок на Позняках - це триповерхова будівля на ділянці площею понад 1 га. Садок розрахований на 14 груп, (зокрема 4 ясельних), на 260 дітей. Загальна вартість будівництва - близько 120 млн грн.

«Сподіваюся, що за місяць-півтора ми всіх запросимо на відкриття цього дитячого садка. Cадочок - найсучасніший і будувався з використанням новітніх технологій», - сказав Кличко.

Дитячий заклад матиме плавальний басейн, спортивну та актову зали, харчовий та медичний блоки, адміністративні приміщення, кабінети логопеда і психолога. В актовій залі встановлять сучасне музичне обладнання, проектор та мультимедійний екран. Покрівля будівлі облаштована антикриговою системою. У садку також передбачено встановлення системи зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження, домофонного зв’язку на вході на територію садка та в саме приміщення.

Проектом враховані вимоги щодо доступності осіб з обмеженими фізичними можливостями: передбачені пандуси, ліфт.

Особливу увагу приділили питанням енергозбереження: утеплили фасад, встановили сучасні системи вентиляції, енергозберігаюче освітлення.

На території закладу розташовано 14 групових майданчиків з тіньовими навісами, гідромайданчик для загартування дітей у літній період, майданчики для занять спортом та дослідів юних натуралістів. Буде виконано комплексний благоустрій та озеленення території з влаштуванням системи поливу.

Мер додав, що крім будівництва дитсадка на Княжому Затоні, цьогоріч планується повністю реконструювати ще 7 дитячих навчальних закладів, які зможуть прийняти майже 900 дітей. «Нам вдалося в деяких районах міста вирішити питання з нестачею місць в дитячих садках. В деяких районах, як Позняки, ця проблема існує. Наше завдання - зробити все, щоб в найближчі роки черги в дитячі садки не було. І ми над цим працюємо», - підкреслив Віталій Кличко.

Київський міський голова додав, що цього року на фінансування освіти столиці з бюджету буде виділено понад 13 млрд грн.