Курс міститиме теоретичну частину, що проходитиме онлайн, та практичну

У Києві відкрили курси електромонтерок для жінок з інвалідністю, ВПО та матерів, які самостійно виховують дітей. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда на своїй сторінці у Facebook.

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«У вересні ми запустили з партнерами водійські курси, зараз – курси електромонтерок для жінок, які опинилися у складних життєвих обставинах через війну. На першому етапі кар’єрна радниця проаналізувала анкети, далі провела особистісні інтерв’ю. Серед учасниць нового курсу – ВПО; жінки, які втратили роботу через війну; жінки, які доглядають за батьками з інвалідністю, та мами, які самостійно виховують дітей. Також окремо передбачене інклюзивне навчання для жінок з інвалідністю», – зазначила Марина Хонда.

За її словами, курс міститиме теоретичну частину, що проходитиме онлайн, та практичну, яка проходитиме безпосередньо з використанням відповідного обладнання у приміщенні Навчально-практичного Центру відновлюваної енергетики.

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«Завдяки кваліфікованим викладачам, які мають багаторічний досвід роботи, та сучасному обладнанню кожна учасниця курсу зможе оволодіти тонкощами нової професії. Після успішного завершення курсу вони отримають сертифікат. Бажаю кожній учасниці курсів знайти себе в новій професії та здобути фінансову незалежність. Багато жінок готові перенавчатися, отримувати нові навички. Проголосуйте в опитуванні, яку б нову професію ви б хотіли опанувати в майбутньому», – закликала заступниця голови КМДА.

На курсах жінки:

отримають базові знання з електромонтажу (прокладання електропроводки, встановлення і ремонт розеток, вимикачів);

ознайомляться з принципами роботи електрообладнання, їхньою будовою;

дізнаються особливості системи електропостачання тощо.