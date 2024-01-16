Український уряд отримає від Google 5 тисяч ключів безпеки: що це значить

На форумі в Давосі компанія Google підтвердила, що у 2024 році компанія продовжуватиме підтримувати кібербезпеку уряду України

Google продовжує надавати підтримку цифровій трансформації України через різноманітні ініціативи. Одна з ключових – надання 5 000 ключів безпеки державним службовцям. Ці пристрої замінюють традиційні паролі фізичною перевіркою, що значно посилює безпеку облікових записів. Цей крок допоможе захистити критичні операції та зміцнити довіру та безпеку громадян. Про це повідомляється в Офіційному блозі Google Україна.

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Таким чином на Всесвітньому економічному форумі в Давосі Google представила візію для безпечної державної цифровізації та підтвердила, що у 2024 році компанія продовжуватиме підтримувати кібербезпеку уряду України та зусилля щодо зміцнення онлайн-безпеки в Україні.

У повідомленні йдеться про те, що вразлива інфраструктура та застарілі методи автентифікації залишають дані чутливими до кібератак. Ця вразливість загрожує не лише критичним операціям, але й довірі з боку громадян та безпеці користувачів.

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Крім надання ключів безпеки, Google також планує запровадити програми навчання та тренінги, щоб допомогти українським урядовцям зрозуміти, як використати весь потенціал цих пристроїв. Навчальні матеріали, інструкції та тренінги посадовців допоможуть отримати знання та навички, необхідні для захисту своїх облікових записів. Крім того, Google та український уряд співпрацюватимуть над спільними семінарами з кібербезпеки, щоб обмінюватися передовим досвідом та розробляти нові стратегії для захисту даних.

Google також провела в Google House у Давосі круглий стіл високого рівня задля підтримки динаміки цифрової трансформації України. Ця дискусія зібрала провідних експертів у Давосі та мала на меті допомогти прискорити інноваційну стратегію України, продемонструвати новаторський підхід України до цифрової трансформації та сформувати майбутнє, яке ґрунтуватиметься на співпраці та прогресі.

Під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі відвідувачі Google House мають нагоду ознайомитися із віртуальною виставкою «Україна поруч» на платформі Google Arts & Culture. Ця виставка також надає основу для обговорення та подальшого впровадження проєктів в культурній та технологічній сферах в Україні.

Раніше повідомлялось, що американський мільярдер Ілон Маск підтримав ідею президента України Володимира Зеленського щодо проведення мирного саміту високого рівня. На своїй сторінці у соціальній мережі Х підприємець висловив сподівання, що такий захід незабаром відбудеться.