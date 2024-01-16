Школярів у Білорусі вчитимуть, як допитувати військовополонених

Білоруських школярів навчать перекладати допити полонених





Школярів старших класів у Білорусі навчать тонкощам військової термінології США та Великої Британії, а також дадуть можливість освоїти переклад допитів полонених. За інформацією видання, такі знання надаватимуть учням 10-11 класів у рамках програми факультативу «Військовий переклад» з англійської мови, затвердженої Міносвіти країни. Про це пише Belta.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як пише видання, програма розрахована на 69 навчальних годин і включає загальні відомості про Збройні сили Великої Британії та США. За цей час школярі мають освоїти військову термінологію та абревіатури, характерні для оригінальних військових та військово-технічних текстів, загальні відомості про збройні сили Британії та США та їх озброєння, а також класифікацію військово-топографічних карт. Також, згідно з документом, старшокласників навчать «читати зміст бойових документів і передавати їх суть, здійснювати двосторонній переклад бесіди або допиту військовополоненого, а також визначати за певними ознаками американських та британських військових, їхню приналежність до звань тощо».

Раніше стало відомо, що білоруські військової пройдуть навчання на території Росії, щоб перейняти досвід загарбників у війні проти України. Про це повідомляє Міністерство оборони Білорусі. «У ході занять акцент буде зроблено на досвід, набутий Збройними силами Росії під час проведення спеціальної військової операції», – повідомили у білоруському Міноборони.

Станом на грудень 2023 року представники ПВК «Вагнер» продовжували навчати у Білорусі спецназ і військових. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).Незалежна білоруська моніторингова група Hajun Project повідомила, що невизначена кількість особового складу «Вагнера» навчала особовий склад загонів спеціального призначення МВС Білорусі «Торнадо», «Шторм» і «Тайфун», а також особовий склад 51-ї білоруської артилерійської бригади.Повідомляється, що співробітники «Вагнера» також навчають курсантів на місячних і тритижневих курсах на факультеті внутрішніх військ Білоруської військової академії.