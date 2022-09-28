У Києві виявлено трикратне перевищення отруйних речовин у повітрі

Зниженню концентрації забруднювачів в повітрі сприяли погодні умови

У повітрі над Києвом протягом тижня було виявлено перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій діоксиду азоту у 3,5 разита формальдегіду у 2,7 рази. Про це повідомляє пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського.

Порівняно з попереднім тижнем, вміст забруднювальних домішок у повітрі знизився, йдеться у щотижневому звіті про забруднення повітря від Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського. За даними обсерваторії перевищення гранично допустимої концентрації (ГДК) за середньодобовим вмістом діоксиду азоту становило: у 3,2-3,5 раза – на площі Перемоги та вул. Каунаській 20 вересня; у 2,0-3,0 раза – на Бессарабській площі, бульварі Лесі Українки, проспектах Оболонському та Перемоги; у 1,0-1,9 раза – на усіх інших постах; перевищень не спостерігалось на пр., Науки, 37 (в районі метеомайданчика). Перевищення ГДК за середньодобовим вмістом формальдегіду: у 2,0-2,7 раза на вул. Академіка Стражеска, площах Перемоги та Бессарабській, бульварі Лесі Українки, вул. Каунаській, проспекті Перемоги, Деміївській площі; у 1,3-1,8 раза – на вул. Олександра Довженка (район метро Шулявка), вул. Попудренка, Оболонському проспекті, в районі Гідропарку (поблизу мосту метро); у 1,0-1,1 раза – на проспекті Науки. Інші перевищення ГДК за середньодобовим вмістом: завислих речовин – у 1,0-1,1 раза на площах Бессарабській та Перемоги; оксидом вуглецю – у 1,0-1,3 раза на проспекті Перемоги в районі метро Святошин (у 1,7 раза 22 вересня).

Зниженню концентрації забруднювачів в повітрі сприяли погодні умови, зокрема невисока температура повітря, дощ та посилення швидкості вітру в окремі дні. Фахівці обсерваторії відібрали та проаналізували 1572 проби атмосферного повітря на 15-ти стаціонарних постах.

Через вплив діоксиду азоту страждають органи дихальної системи, починаючи від легкого подразнення слизових оболонок, закінчуючи набряком легень. Також відбувається зміна складу крові, зменшується вміст гемоглобіну. Вплив помірного рівня формальдегіду на організм людини може призводити до респіраторних проблем, наприклад, кашлю, хрипів, алергічних проявів. При високому рівні викликає подразнення очей, слизових носа та горла.

Нагадаємо, на початку вересня у Києві знову спостерігалося задимлення повітря у зв’язку із пожежами в області. Державна служба з надзвичайний ситуацій повідомляла, про ліквідацію торф’яних пожеж у Вишгородському та Броварському районах.