У Києві викрито посадовця ТЦК на корупційних схемах

Правоохоронці затримали чоловіка під час отримання ним обумовленої суми коштів

У Києві поліцейські викрили у корупційній схемі посадовця одного з районних ТЦК, який $4,6 тис. допомагав уникнути несплату штрафів та сприяв незаконній відстрочці для призовника. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Слідством встановлено, що до ТЦК було доставлено чоловіка, який не став на військовий облік, не мав військово-облікових документів та відмовився проходити ВЛК.

Згідно з чинним законодавством відносно нього мали скласти адмінпротоколи, за статтями 210 та 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за які той повинен був сплатити чималу суму штрафу.

Однак, посадовець ТЦК запропонував йому за 25 тис. грн посприяти непритягненою його до відповідальності, а за 4 000 доларів поставити на військовий облік з подальшим отриманням незаконної відстрочки від мобілізації.

Правоохоронці затримали чоловіка під час отримання ним обумовленої суми коштів.

Нагадаємо, шестеро працівників Голосіївського РТЦК, які допомогли ухилитись від мобілізації тисячам військовозобов'язаних, отримали запобіжні заходи. Один підозрюваний отримав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Усі інші – утримання під вартою з альтернативою внесення застави від майже 250 тис. грн до 6 млн грн.

Наразі жоден з фігурантів не вніс заставу, вони перебувають під вартою. Досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялося, Державне бюро розслідувань викрило працівників Голосіївського РТЦК, які допомогли ухилитись від мобілізації тисячам військовозобов'язаних. У них знайшли $1,2 млн готівкою.

Працівники ДБР затримали трьох посадовців Голосіївського РТЦК та СП міста Києва та трьох цивільних, які організували схему незаконного ухилення від мобілізації військовозобов’язаними. Під час обшуків у них виявили понад $1,2 млн готівкою та елітний автопарк.