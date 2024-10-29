Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві викрито посадовця ТЦК на корупційних схемах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Києві викрито посадовця ТЦК на корупційних схемах
Посадовець районного ТЦК за $4,6 тис. сприяв незаконній відстрочці для призовника
фото: пресслужба поліції

Правоохоронці затримали чоловіка під час отримання ним обумовленої суми коштів

У Києві поліцейські викрили у корупційній схемі посадовця одного з районних ТЦК, який $4,6 тис. допомагав уникнути несплату штрафів та сприяв незаконній відстрочці для призовника. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Слідством встановлено, що до ТЦК було доставлено чоловіка, який не став на військовий облік, не мав військово-облікових документів та відмовився проходити ВЛК.

У Києві викрито посадовця ТЦК на корупційних схемах фото 1

Згідно з чинним законодавством відносно нього мали скласти адмінпротоколи, за статтями 210 та 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за які той повинен був сплатити чималу суму штрафу.

Однак, посадовець ТЦК запропонував йому за 25 тис. грн посприяти непритягненою його до відповідальності, а за 4 000 доларів поставити на військовий облік з подальшим отриманням незаконної відстрочки від мобілізації.

У Києві викрито посадовця ТЦК на корупційних схемах фото 2

Правоохоронці затримали чоловіка під час отримання ним обумовленої суми коштів.

У Києві викрито посадовця ТЦК на корупційних схемах фото 3

Нагадаємо, шестеро працівників Голосіївського РТЦК, які допомогли ухилитись від мобілізації тисячам військовозобов'язаних, отримали запобіжні заходи. Один підозрюваний отримав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Усі інші – утримання під вартою з альтернативою внесення застави від майже 250 тис. грн до 6 млн грн.

Наразі жоден з фігурантів не вніс заставу, вони перебувають під вартою. Досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялося, Державне бюро розслідувань викрило працівників Голосіївського РТЦК, які допомогли ухилитись від мобілізації тисячам військовозобов'язаних. У них знайшли $1,2 млн готівкою. 

Працівники ДБР затримали трьох посадовців Голосіївського РТЦК та СП міста Києва та трьох цивільних, які організували схему незаконного ухилення від мобілізації військовозобов’язаними. Під час обшуків у них виявили понад $1,2 млн готівкою та елітний автопарк.

Читайте також:

Теги: ТЦК слідство

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Броварах після концерту ТЦК і поліція провели рейд із перевірки документів
Масові рейди ТЦК: Нацрада звернулася з вимогою до медіа
15 жовтня, 12:24
Представники ТЦК влаштували облаву у Броварах
У Броварах після концерту представники ТЦК та поліція перевіряли документи у чоловіків
14 жовтня, 07:15
Фото з Дніпропетровщини, де провели обшуки в обласного воєнкома, який за час воєнного стану він придбав майна на $350 тис.
Голова НАЗК оприлюднив список воєнкомів, що живуть на широку ногу
11 жовтня, 19:07
«У численних інтерв'ю Кудрицький розповідає, що свою частину роботи він сумлінно виконав»
Премія ексглаві «Укренерго» Кудрицькому – 17 млн. Чому так мало?
10 жовтня, 17:22
СБУ: Боголюбов та Коломойський відмили, зокрема, через Єврейську общину України, майже 6 млрд грн
СБУ: Боголюбов та Коломойський відмили, зокрема, через Єврейську общину України, майже 6 млрд грн
9 жовтня, 16:17
За даними ДБР, протиправна схема діяла з березня 2023 року
В одеському центрі комплектування викрито чергову схему заробітку на мобілізації 
8 жовтня, 12:17
Прокуратура створила окреме кримінальне провадження щодо чотирьох підозрюваних, які втекли за кордон – їх оголошено у міжнародний розшук
Торгували немовлятами в Україні: учасникам схеми висунуто обвинувачення
3 жовтня, 15:35
ТЦК викрали головного інженера по розробці систем протидії БПЛА прямо на вулиці дорогою до роботи
Компанія-виробник безпілотників звинуватила ТЦК у викраденні головного інженера
3 жовтня, 12:55
Чоловіку повідомлено про підозру в колабораційній діяльності
Працював на окупантів, а потім влаштувався до ТЦК: правоохоронці викрили колаборанта
30 вересня, 11:07

Новини

У Києві викрито посадовця ТЦК на корупційних схемах
У Києві викрито посадовця ТЦК на корупційних схемах
У трьох районах Києва пройде демонтаж незаконної реклами: адреси
У трьох районах Києва пройде демонтаж незаконної реклами: адреси
Опалювальний сезон: Кличко повідомив, коли в оселях киян з'явиться тепло
Опалювальний сезон: Кличко повідомив, коли в оселях киян з'явиться тепло
Збитки на 700 тис. грн: у Бучанському районі виявлено незаконну вирубку дерев
Збитки на 700 тис. грн: у Бучанському районі виявлено незаконну вирубку дерев
«Для мене це вже друга війна»: постраждалий на Солом'янці розповів, як пережив нічну атаку (відео)
«Для мене це вже друга війна»: постраждалий на Солом'янці розповів, як пережив нічну атаку (відео)
У центрі столиці прорвало трубу, дорогу залило окропом (оновлено)
У центрі столиці прорвало трубу, дорогу залило окропом (оновлено)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
87K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 жовтня: ситуація на фронті
42K
Кучма оцінив шанси Зеленського на переобрання президентом України
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 жовтня 2024
8971
Нові правила бронювання: які зміни уряд може запровадити в листопаді 2024
5543
У якому віці США відправляли своїх громадян на війну
2898
План Трампа про завершення війни в Україні: Financial Times розкрила перші деталі

Новини

РФ атакувала Україну дронами, після удару КАБом у Харкові є загиблі, відбулось вручення Золотого м'яча: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
У Києві друга нічна тривога тривала більше двох годин
Сьогодні, 06:54
Дощитиме лише в західних регіонах: прогноз погоди на 29 жовтня
Сьогодні, 06:00
29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Ворог влучив у багатоповерхівку в Харкові, в Криму лунали вибухи, РФ окупувала місто Гірник: головне за ніч
Вчора, 07:00
Короткочасні дощі та потепління: прогноз погоди на 28 жовтня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua