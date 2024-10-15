Масові рейди ТЦК: Нацрада звернулася з вимогою до медіа

У Броварах після концерту ТЦК і поліція провели рейд із перевірки документів

Як зазначає Нацрада, росіяни активно намагаються сформувати в українському суспільстві негативне ставлення до процесу мобілізації та «демонізації» ТЦК

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення звернулася до медіа з вимогою коректно висвітлювати процес мобілізації та діяльності ТЦК. Відповідна заява з'явилася на тлі масових перевірок документів представниками територіальних центрів комплектування в різних містах України.

«Ці теми зазнають особливих інформаційних атак через активне фокусування та поширення фейків з боку ворога. Важливо, аби вітчизняні медіа відрізняли правдиву інформацію від російських вкидів та подавали інформацію лише з офіційних та достовірних джерел. Це є важливим аспектом захисту національної безпеки», – йдеться в повідомленні.

Як зазначає пресслужба Нацради, росіяни активно намагаються сформувати в українському суспільстві негативне ставлення до процесу мобілізації та «демонізації» ТЦК. Зокрема, російська влада заклала у держбюджеті на пропаганду $1,6 млрд. При цьому переважно інформаційні зусилля країни-агресора спрямовані саме на українську аудиторію.

«Мета такої діяльності – зупинити мобілізацію, розколоти суспільство, посіяти паніку і розбрат, і таким чином знизити обороноздатність нашої країни», – додає пресслужба.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення закликала ЗМІ ретельно вивчати достовірність і походження будь-якої інформації, особливо пов’язаної з мобілізаційними процесами.

«Навіть у разі висвітлення якогось суперечливого випадку затримання людини представниками ТЦК варто максимально обережно використовувати цитати, бо емоційні висловлювання у таких випадках є природніми, але їх поява в медіа з поширенням перекручується та надає їм перебільшеного значення», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше працівники ТЦК прокоментували рейд після концерту «Океану Ельзи».

Нагадаємо, ввечері 11 жовтня у Палаці спорту у Києві відбувся концерт гурту «Океан Ельзи». Після завершення виступу на відвідувачів чекали кілька десятків співробітників ТЦК та СП разом з патрульною поліцією. Вони перевіряли військово-облікові документи у військовозобов’язаних.

Кількох чоловіків, у яких виявили проблеми з документами або які відмовлялися їх показати, силою затримали й відвезли у ТЦК. Ще кільком виписали повістки та відпустили.

Згодом народний депутат Микита Потураєв заявив, що не вважає перевірку документів після концерту «Океану Ельзи» загрозою для української культури.

Раніше працівники ТЦК прокоментували рейд після концерту «Океану Ельзи».