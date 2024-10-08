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В одеському центрі комплектування викрито чергову схему заробітку на мобілізації 

Ірина Міллер
glavcom.ua
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В одеському центрі комплектування викрито чергову схему заробітку на мобілізації 
За даними ДБР, протиправна схема діяла з березня 2023 року
фото: Державне бюро розслідувань

Державне бюро розслідувань встановлює всіх осіб, які встигли скористались схемою

Працівники Державного бюро розслідувань викрили співробітника Малиновського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Одеси, який організував заробіток на чоловіках, охочих уникнути мобілізації. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За даними бюро, протиправна схема діяла з березня 2023 року. Співробітник одного з відділів ТЦК несанкціоновано корегував дані військовозобов’язаних в електронній базі «Оберіг» за 4-7 тис. дол. Він вносив в неї неправдиву інформацію щодо непридатності чоловіків до служби, що дозволяло їм виїжджати за кордон.

Наразі ДБР встановлює всіх осіб, які встигли скористались схемою.

Співробітнику РТЦК та СП повідомили про підозру в несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем (ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі. 

У ДБР зазначили, що наразі вирішується питання про обрання співробітнику РТЦК та СП запобіжного заходу.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань у межах досудового слідства вивчає списки «ухилянтів», які знайшли під час обшуків у робочому кабінеті керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи. У них, повідомляють у відомстві, були зазначені прізвища та фіктивні діагнози. Про це заявила речниця теруправління ДБР у Хмельницькому Катерина Герасімук у коментарі «Суспільне Хмельницький». Видання наводить висновки адвокатки Наталії Свірневської. Вона наголошує, що тих, хто зазначений у списку, мають знайти та перевірити органи досудового розслідування.

Також повідомлялося, що виконувачка обов’язків голови Фастівської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії комунального закладу Київської обласної ради «Обласне бюро медико-соціальної експертизи» брала хабарі за фіктивне оформлення третьої групи інвалідності.  

До слова, правоохоронці Головного управління Національної поліції в Житомирській області продовжують розслідування діяльності групи медиків, які допомагали військовозобов’язаним отримувати фіктивні групи інвалідності. Серед фігуранток виявили лікарку, яка видавала підроблені висновки магнітно-резонансної томографії. 

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Теги: Одеса ТЦК ухилянти мобілізація

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