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У Києві затримано помічника начальника Подільського РТЦК

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Києві затримано помічника начальника Подільського РТЦК
Помічник начальника Подільського РТЦК заробляв на ухилянтах
фото ілюстративне

Посадовець запропонував фігуранту кримінального провадження уникнути штрафів

У Києві за підозрою у корупційній діяльності затримано помічника начальника Подільського РТЦК та СП. Про це повідомила пресслужба Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. 

Згідно з повідомленням, посадовець запропонував фігуранту кримінального провадження уникнути штрафів за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Натомість підозрюваний очікував отримати фінансову винагороду.

Також помічник начальника Подільського РТЦК та СП хотів допомогти фігуранту отримати незаконну відстрочку від мобілізації.

В Київському міському ТЦК та СП заявили, що подібні епізоди кидають тінь не лише на окремі РТЦК та СП, а й на всю систему комплектування. Тож намагатимуться позбавлятися порушників закону.

Наразі ведеться кримінальне провадження згідно з правопорушенням, передбаченого частиною 3, статті 368 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань викрило працівників Голосіївського РТЦК, які допомогли ухилитись від мобілізації тисячам військовозобов'язаних. У них знайшли $1,2 млн готівкою. 

Працівники ДБР затримали трьох посадовців Голосіївського РТЦК та СП міста Києва та трьох цивільних, які організували схему незаконного ухилення від мобілізації військовозобов’язаними. Під час обшуків у них виявили понад $1,2 млн готівкою та елітний автопарк.

Працівники РТЦК, а також голова військово-лікарської комісії цього ж району створили злочинну групу, що надавала «послуги» чоловікам, які не мали бажання проходити військову службу. Один з викритих – голова ВЛК — вже мав підозру за аналогічні дії, був відсторонений від посади, але продовжив впливати на процеси.

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Теги: послуги ТЦК мобілізація ухилянти

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