Справа Голосіївського ТЦК: шестеро людей отримали запобіжні заходи

Наразі жоден з фігурантів не вніс заставу, вони перебувають під вартою

Шестеро працівників Голосіївського РТЦК, які допомогли ухилитись від мобілізації тисячам військовозобов'язаних, отримали запобіжні заходи. Про це повідомила в телеефірі радниця з питань комунікацій Держбюро розслідувань Тетяна Сапьян.

«Троє працівників ТЦК і троє цивільних отримали у суді різні «запобіжки». Один підозрюваний отримав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Усі інші – утримання під вартою з альтернативою внесення застави від майже 250 тис. грн до 6 мільйонів гривень», – повідомила Сапьян.

Наразі жоден з фігурантів не вніс заставу, вони перебувають під вартою. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань викрило працівників Голосіївського РТЦК, які допомогли ухилитись від мобілізації тисячам військовозобов'язаних. У них знайшли $1,2 млн готівкою.

Працівники ДБР затримали трьох посадовців Голосіївського РТЦК та СП міста Києва та трьох цивільних, які організували схему незаконного ухилення від мобілізації військовозобов’язаними. Під час обшуків у них виявили понад $1,2 млн готівкою та елітний автопарк.