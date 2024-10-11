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Голова НАЗК оприлюднив список воєнкомів, що живуть на широку ногу

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Голова НАЗК оприлюднив список воєнкомів, що живуть на широку ногу
Фото з Дніпропетровщини, де провели обшуки в обласного воєнкома, який за час воєнного стану він придбав майна на $350 тис.
фото: пресслужба Офісу генерального прокурора

Також протягом цього року проаналізовано майновий стан штатних посадовців ВЛК

Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) регулярно проводить перевірки декларацій, статків, зокрема, воєнкомів і членів ВЛК. В інтерв'ю «Главкому» голова НАЗК Віктор Павлущик пригадав справи, які були найбільш резонансними.

«Наприклад, начальнику Дніпропетровського ОТЦК та СП ОК «Схід» Сухопутних військ було вручено підозру за недекларування автомобіля та квартири, якою він користується, а також доходу дружини у вигляді подарунку у грошовій формі на суму 6,2 млн грн. Також батько і тесть суб’єкта декларування за його дорученням придбали квартири та автомобілі на суму 5,6 млн грн», – розповів Віктор Павлущик.

За його словами, ще у 2023 році НАЗК виявило у посадових осіб ТЦК та СП необґрунтовані активи на загальну суму понад 260 млн грн. НАЗК встановило шість випадків набуття посадовими особами ТЦК та СП необгрунтованих активів та незаконного збагачення.

У липні 2023 року працівники ДБР повідомили про підозру колишньому начальнику Одеського обласного ТЦК Євгену Борисову за незаконне збагачення на понад 188 млн грн та умисне ухилення від несення служби. «В основу підозри лягли якраз матеріали НАЗК. У його матері журналісти знайшли віллу в Іспанії, крім того, ми за результатами моніторингу способу життя виявили у власності його дружини, матері та тещі ще й коштовний автопарк», – зауважив голова агентства.

Також в поле зору НАЗК потрапив заступник начальника ТЦК – начальник сектору комплектування Одеського обласного ТЦК Денис Галушко. Моніторинг способу життя воєнкома виявив ознаки корупційного кримінального правопорушення, які свідчать про його незаконне збагачення на понад 14 млн грн.

«Його близькі особи – дружина, мати, теща і син – стали власниками вартісного автопарку та нерухомості, не маючи на це доходів із законних джерел. НАЗК затвердило обґрунтований висновок стосовно Галушка та надіслало його до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону», – наголосив Павлущик.

У жовтні НАЗК на підставі інформації з матеріалів кримінального провадження, отриманої від Слідчого управління Головного управління Нацполіції в Миколаївській області, а також проведеного моніторингу способу життя виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення, які свідчать про незаконне збагачення начальника Малиновського районного ТЦК Одеси В’ячеслава Кушнерова на суму майже 47 млн грн.

«У власності його дружини, матері, тещі та сина була виявлена нерухомість та автопарк. Декларант не скористався своїм правом пояснити Нацагентству джерела походження усіх зазначених коштів, тож ми направили матеріали справи до слідчого управління для притягнення його до кримінальної відповідальності», – зазначив очільник агентства.

Також НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення на майже 8,5 млн грн у керівника Дніпропетровського обласного ТЦК Анатолія Пікала. Павлущик наголосив, що тут «не обійшлося без близьких осіб» – батька та дружини, які впродовж останніх років набули рухоме та нерухоме майно за кошти, законність походження яких довести не змогли. Справу передано до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

До Спеціалізованої антикорупційної прокуратури також передано матеріали справи щодо заступника начальника Полтавського обласного ТЦК, який набув необґрунтованих активів. Різниця між вартістю набутого майна та законними доходами родини становить понад 1,8 млн грн.

Начальник Самбірського районного ТЦК Львівської області з дружиною впродовж 2020-2022 років придбали низку об’єктів нерухомого майна. Різниця між їхньою вартістю та офіційними доходами родини становить понад 4,4 млн грн, акцентував увагу голова НАЗК.

Віктор Павлущик підсумував, що протягом цього року проаналізовано майновий стан штатних посадовців ВЛК (до 200 осіб штатних ВЛК, бо тільки вони є суб'єктами необгрунтованих активів/незаконного збагачення): розпочато два моніторинги способи життя та передано вісім матеріалів до Управління повних перевірок для проведення повної перевірки.

Нагадаємо, СБУ затримала двох очільників ТЦК на Київщині та їхнього спільника, які «заробили» на ухилянтах понад $1 млн. У Офісі Генпрокурора зазначили, що було затримано, керівника Бориспільського ТЦК, а також начальника ТЦК Бучанського району. 

Як встановило розслідування, фігуранти пропонували військовозобов’язаним своє сприяння в уникненні призову на підставі підроблених документів про непридатність до служби за станом здоров’я. За матеріалами справи, вартість таких «послуг» становила $37 тис. США з одного ухилянта.

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Теги: військові ТЦК гроші майно НАЗК

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