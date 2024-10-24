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Елітні авто та понад $1,2 млн: працівники Голосіївського РТЦК заробляли на ухилянтах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Елітні авто та понад $1,2 млн: працівники Голосіївського РТЦК заробляли на ухилянтах
Під час обшуків у порушників виявлено понад $1,2 млн готівкою та елітний автопарк
фото: пресслужба ДБР

Працівники РТЦК, а також голова військово-лікарської комісії створили злочинну групу, що надавала «послуги» чоловікам, які не мали бажання проходити військову службу

Державне бюро розслідувань викрило працівників Голосіївського РТЦК, які допомогли ухилитись від мобілізації тисячам військовозобов'язаних. У них знайшли $1,2 млн готівкою. Про це інформує пресслужба ДБР.

«На виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 жовтня 2024 року «Щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням під час встановлення інвалідності посадовим особам державних органів» та указу Президента України Державне бюро розслідувань інтенсифікувало свою роботу щодо виявлення і припинення злочинних схем видачі підроблених документів щодо непридатності до військової служби. Робота ведеться не лише в медико-соціальних експертних комісіях, але й в ТЦК та ВЛК всіх регіонів», – йдеться у повідомленні.

Елітні авто та понад $1,2 млн: працівники Голосіївського РТЦК заробляли на ухилянтах фото 1

Працівники ДБР затримали трьох посадовців Голосіївського РТЦК та СП міста Києва та трьох цивільних, які організували схему незаконного ухилення від мобілізації військовозобов’язаними. Під час обшуків у них виявили понад $1,2 млн готівкою та елітний автопарк.

Працівники РТЦК, а також голова військово-лікарської комісії цього ж району створили злочинну групу, що надавала «послуги» чоловікам, які не мали бажання проходити військову службу. Один з викритих – голова ВЛК — вже мав підозру за аналогічні дії, був відсторонений від посади, але продовжив впливати на процеси.

Організував групу цивільний, який підшукував клієнтів, збирав необхідні документи та передавав їх до РТЦК. «Клієнтам» виготовляли пакет військово-облікових документів щодо їх зняття та виключення з військового обліку. Ціна пакета становила від 2 до 15 тис.  доларів США.

Елітні авто та понад $1,2 млн: працівники Голосіївського РТЦК заробляли на ухилянтах фото 2

Під час обшуків у фігурантів було вилучено документи та записи, які можуть свідчити про факти незаконного зняття з військового обліку та ухилення від мобілізації тисяч військовозобов’язаних.

Також було виявлено та вилучено понад 1,2 млн доларів США та 45 тис. євро готівкою. Крім того, вилучено 11 автомобілів преміумкласу вартістю понад 100 тис. дол. кожний.

Нагадаємо, на Тернопільщині правоохоронці вручили підозру начальнику районного територіального центру комплектування та соцпідтримки. Він вимагав у військовозобов’язаного талони на пальне в обмін на відстрочку від мобілізації.

Теги: обмін пальне послуги робота автопарк документи

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