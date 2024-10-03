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Компанія-виробник безпілотників звинуватила ТЦК у викраденні головного інженера

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Компанія-виробник безпілотників звинуватила ТЦК у викраденні головного інженера
ТЦК викрали головного інженера по розробці систем протидії БПЛА прямо на вулиці дорогою до роботи
фото ілюстративне

У компанії зазначили, що всі документи показали та пояснили ситуацію, але ТЦК відмовився їх слухати

Українська компанія Ptashka Drones, що виготовляє FPV-дрони «Пташка-10» , заявила про викрадення їхнього головного інженера з розробки систем протидії БПЛА працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки посеред вулиці в Києві. Про це компанія повідомила у своєму Telegram 2 жовтня.

«ТЦК викрали нашого головного інженера по розробці систем протидії БПЛА прямо вулицею дорогою до роботи. До критичності та бронювання залишилось менше тижня. Інженер офіційно працевлаштований, маємо довідки про цивільно-правові забовʼязання перед військовими частинами, незавершені контракти на поставку ударних дронів», – ідеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що всі документи показали та пояснили ситуацію. «Але Голосіївський ТЦК м. Київ вирішив, що вже завтра на учебці цей «стрілець» буде кориснішим», – додали у компанії.

Нагадаємо, у Києві Територіальний центр комплектування (ТЦК) оштрафував чоловіка на 17 тис. грн, коли той прийшов оновити дані. Військовозобов'язаний не погодився з рішенням і подав позов до суду. Позивач звернувся до суду після того, як був оштрафований під час візиту до ТЦК для уточнення своїх облікових даних. Замість проведення стандартної процедури, представники ТЦК склали на нього протокол за порушення правил військового обліку. Чоловік стверджує, що не отримував жодних попередніх викликів від ТЦК і своєчасно з’явився для уточнення даних.

Раніше повідомлялося, що ТЦК мобілізувало чоловіка, який мав бронювання. Необізнаність ТЦК про наявність у позивача права на відстрочку не спростовує того факту, що позивач не підлягав призову на військову службу під час мобілізації у відповідності до статті 23 закону про мобілізацію. На цьому наголосив у своєму рішенні від 23 серпня 2024 року Вінницький окружний адміністративний суд

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Теги: ТЦК мобілізація бронювання від мобілізації безпілотник

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