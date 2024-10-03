Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Торгували немовлятами в Україні: учасникам схеми висунуто обвинувачення

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Торгували немовлятами в Україні: учасникам схеми висунуто обвинувачення
Прокуратура створила окреме кримінальне провадження щодо чотирьох підозрюваних, які втекли за кордон – їх оголошено у міжнародний розшук
фото: пресслужба Київської міської прокуратури

Учасники схеми підшуковували жінок з Харківщини, які мають фінансові проблеми та обманом умовляли стати сурогатними матерями

У Києві судитимуть організатора та двох учасників злочинної організації, що вербувала жінок для участі у програмах сурогатного материнства для самотніх іноземців. Правоохоронці вже скерували до суду обвинувальний акт, про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Слідство встановило, що загалом до злочинної організації входило 12 осіб – двоє співорганізаторів (керівники медичних клінік) і 10 членів. 

Дії керівника одного зі медзакладів кваліфікували як створення злочинної організації та вербування людини з метою експлуатації. Дії двох інших учасників злочинної організації кваліфіковано як участь у злочинній організації та вербуванні людей для експлуатації.

Торгували немовлятами в Україні: учасникам схеми висунуто обвинувачення фото 1
фото: Київська прокуратура

«Учасники схеми підшуковували жінок з Харківщини, які мають фінансові проблеми та обманом умовляли стати сурогатними матерями нібито для родин іноземців, які не можуть мати дітей без допомоги лікарів. На зустріч з жінками іноді навіть приходили сімейні пари, для яких начебто народжували дітей», – повідомляє прокуратура.

Від іноземців клініки отримували від €50 до €70 тис за весь комплекс послуг за народження дитини. З них плата сурогатним матерям становила до €12 тис. Оскільки клініки, в порушення закону, надавати послуги чоловікам, що не мали дружини, матір для дитини обирали з каталогу донорів за фото.

Торгували немовлятами в Україні: учасникам схеми висунуто обвинувачення фото 2
фото: Київська прокуратура

«Після народження дитини сурогатною матір’ю їй казали, що саме її мають офіційно записати мамою дитини, хоча від початку жінок переконували, що вони народжують дітей для сімейної пари. Далі сурогатна мама повинна дати дозвіл на вивіз дитини за кордон. Якщо ж жінки не погоджувались на такі умови, їм погрожували не заплатити повну суму за їх послуги як сурогатної матері», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що клініки, щодо яких проводилось розслідування, проводили процедури допоміжних репродуктивних технологій для осіб, які завідомо не відповідали вимогам наказів Міністерства охорони здоров’я у цій сфері.

4 фото
На весь екран
фото: Київська прокуратура, Київська поліція

Оболонський і Подільський районні суди міста Києва винесли обвинувальні вироки відносно трьох учасників злочинного угрупування (двох менеджерів та адвоката). Їм призначили покарання – 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном на 3 роки.

Прокуратура створила окреме кримінальне провадження щодо чотирьох підозрюваних, які втекли за кордон – їх оголошено у міжнародний розшук. Усім підозрюваним арештували майно (будинки, автомобілі, квартири, земельні ділянки) та наклали арешт на корпоративні права клінік.

Нагадаємо, оперативники Державної прикордонної служби викрили злочинну організацію, яка торгувала новонародженими дітьми. Малечу продавали іноземцям під виглядом сурогатного материнства.

Читайте також:

Теги: розшук майно кордон послуги розслідування слідство арешт прокуратура

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Проблему біженців Українська держава має включити у стратегію Перемоги
Чи готова Україна до повернення біженців?
15 вересня, 09:23
Польща продовжила на 90 днів дію буферної зони на кордоні з Білоруссю
Польща продовжить термін дії буферної зони на кордоні з Білоруссю
6 вересня, 11:39
Дмитрук звернувся до спецслужб Молдови
Нардеп-втікач Дмитрук загубив косметичку та хрест у Молдові (відео)
10 вересня, 10:57
У федеральній прокуратурі Бельгії повідомили, що деякий час тому Telegram змінив позицію і почав більш схильно співпрацювати з системою правосуддя
Telegram після затримання Дурова почав співпрацювати зі слідством, – Liberation
12 вересня, 14:02
Ще одною країною, від якої походить довгострокова загроза, у звіті названо Китай
Чехія назвала країну, яка становить для неї найбільшу небезпеку
12 вересня, 22:31
Слідство у справі про вбивство Ірини Фаріон триває
Убивство Фаріон: адвокат підозрюваного розповів, як просувається слідство
19 вересня, 11:15
За даними Департаменту освіти і науки, наразі 230 дітей потребують супроводу
Київ запровадив нову соціальну послугу супроводу під час інклюзивного навчання
18 вересня, 15:05
Дуров обрав співпрацювати із слідством у Франції
Під час допиту Павло Дуров назвав розмір своєї зарплати та здивував слідчих – Le Monde
26 вересня, 11:52
В ДПСУ повідомили про зменшення нелегальних перетинів кордону
Прикордонники фіксують зменшення кількості спроб нелегального виїзду з України
1 жовтня, 03:02

Кримінал

Торгували немовлятами в Україні: учасникам схеми висунуто обвинувачення
Торгували немовлятами в Україні: учасникам схеми висунуто обвинувачення
Головний конструктор російських дронів отримав підозру від СБУ
Головний конструктор російських дронів отримав підозру від СБУ
Групове зґвалтування 14-річної на Закарпатті: судовий процес наближається до фіналу
Групове зґвалтування 14-річної на Закарпатті: судовий процес наближається до фіналу
Львівський суд обрав запобіжний захід псевдоактивісту Стахіву
Львівський суд обрав запобіжний захід псевдоактивісту Стахіву
Гауляйтер Донеччини, який депортував понад 30 дітей до РФ, отримав підозру
Гауляйтер Донеччини, який депортував понад 30 дітей до РФ, отримав підозру
Суд вчетверте не зміг обрати запобіжний захід псевдоактивісту Стахіву
Суд вчетверте не зміг обрати запобіжний захід псевдоактивісту Стахіву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 жовтня: ситуація на фронті
28K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 жовтня 2024
3418
У Києві уламки ворожого дрона впали біля житлового будинку
1235
Людство на порозі Третьої світової війни – The Telegraph
1203
Втрати ворога станом на 3 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
1120
Путін збирається у країну, яка пропонувала мирні переговори між Україною та РФ

Новини

Командні пункти на лінії вогню: ще один бункер-штаб передав «Сталевий фронт» Ахметова
Сьогодні, 14:55
Ізраїль вдарив по Бейруту, Росія – по Харкову. Головне за ніч
Сьогодні, 08:02
Людство на порозі Третьої світової війни – The Telegraph
Сьогодні, 06:34
Атака на Київ: скільки «Шахедів» знищено вночі
Сьогодні, 05:38
Apple презентує новий iPhone SE у наступному році – Bloomberg
Сьогодні, 05:23
Дощі та до 24°C тепла: прогноз погоди на 3 жовтня
Сьогодні, 05:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua