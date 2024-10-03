Торгували немовлятами в Україні: учасникам схеми висунуто обвинувачення

Прокуратура створила окреме кримінальне провадження щодо чотирьох підозрюваних, які втекли за кордон – їх оголошено у міжнародний розшук

Учасники схеми підшуковували жінок з Харківщини, які мають фінансові проблеми та обманом умовляли стати сурогатними матерями

У Києві судитимуть організатора та двох учасників злочинної організації, що вербувала жінок для участі у програмах сурогатного материнства для самотніх іноземців. Правоохоронці вже скерували до суду обвинувальний акт, про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Слідство встановило, що загалом до злочинної організації входило 12 осіб – двоє співорганізаторів (керівники медичних клінік) і 10 членів.

Дії керівника одного зі медзакладів кваліфікували як створення злочинної організації та вербування людини з метою експлуатації. Дії двох інших учасників злочинної організації кваліфіковано як участь у злочинній організації та вербуванні людей для експлуатації.

фото: Київська прокуратура

«Учасники схеми підшуковували жінок з Харківщини, які мають фінансові проблеми та обманом умовляли стати сурогатними матерями нібито для родин іноземців, які не можуть мати дітей без допомоги лікарів. На зустріч з жінками іноді навіть приходили сімейні пари, для яких начебто народжували дітей», – повідомляє прокуратура.

Від іноземців клініки отримували від €50 до €70 тис за весь комплекс послуг за народження дитини. З них плата сурогатним матерям становила до €12 тис. Оскільки клініки, в порушення закону, надавати послуги чоловікам, що не мали дружини, матір для дитини обирали з каталогу донорів за фото.

фото: Київська прокуратура

«Після народження дитини сурогатною матір’ю їй казали, що саме її мають офіційно записати мамою дитини, хоча від початку жінок переконували, що вони народжують дітей для сімейної пари. Далі сурогатна мама повинна дати дозвіл на вивіз дитини за кордон. Якщо ж жінки не погоджувались на такі умови, їм погрожували не заплатити повну суму за їх послуги як сурогатної матері», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що клініки, щодо яких проводилось розслідування, проводили процедури допоміжних репродуктивних технологій для осіб, які завідомо не відповідали вимогам наказів Міністерства охорони здоров’я у цій сфері.

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фото: Київська прокуратура, Київська поліція

Оболонський і Подільський районні суди міста Києва винесли обвинувальні вироки відносно трьох учасників злочинного угрупування (двох менеджерів та адвоката). Їм призначили покарання – 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном на 3 роки.

Прокуратура створила окреме кримінальне провадження щодо чотирьох підозрюваних, які втекли за кордон – їх оголошено у міжнародний розшук. Усім підозрюваним арештували майно (будинки, автомобілі, квартири, земельні ділянки) та наклали арешт на корпоративні права клінік.

Нагадаємо, оперативники Державної прикордонної служби викрили злочинну організацію, яка торгувала новонародженими дітьми. Малечу продавали іноземцям під виглядом сурогатного материнства.