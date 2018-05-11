У Києві водій збив дитину на «зебрі» і втік

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Фото: dtp.kiev.ua ДТП на з'їзді з моста на Одеську трасу

ДТП сталася на Теремках

Сьогодні, 11 травня, близько 12:30 при з'їзді з мосту на Одеську трасу у бік станції метро «Теремки» автомобіль збив дитину на пішохідному переході.

Водій автівки з місця ДТП втік, повідомляє dtp.kiev.ua.

Правоохоронці розшукують водія.

Повідомляється, що нібито на Теремківській знайшли автомобіль порушника, він поїхав в сторону с. Гатне

В автомобіля спущено колесо і розбито бампер.

Як повідомлялося, у ніч на 11 травня на проспекті Павла Тичини, 5 у Дніпровському районі Києва сталася ДТП: таксист на Daewoo Lanos врізався у припаркований Renault Kangoo.