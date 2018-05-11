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    У Києві водій збив дитину на «зебрі» і втік

    • Сьогодні, 16:37
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    ДТП на з'їзді з моста на Одеську трасу
    Фото: dtp.kiev.ua
    ДТП на з'їзді з моста на Одеську трасу

    ДТП сталася на Теремках

    Сьогодні, 11 травня, близько 12:30 при з'їзді з мосту на Одеську трасу у бік станції метро «Теремки» автомобіль збив дитину на пішохідному переході.

    Водій автівки з місця ДТП втік, повідомляє dtp.kiev.ua.

    Правоохоронці розшукують водія.

    Повідомляється, що нібито на Теремківській знайшли автомобіль порушника, він поїхав в сторону с. Гатне

    В автомобіля спущено колесо і розбито бампер.

    Як повідомлялося, у ніч на 11 травня на проспекті Павла Тичини, 5 у Дніпровському районі Києва сталася ДТП: таксист на Daewoo Lanos врізався у припаркований Renault Kangoo.

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