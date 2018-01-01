У Києві водій збив на пішохідному переході літню пару

За словами пасажирів автомобіля, чоловік з жінкою йшли на червоний сигнал світлофора

У Києві в ніч на середу сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. Про це повідомляє паблік dtp.kiev.ua. «Водій SsangYong Korando повертав на вулицю Генерала Наумова з Києво-Ірпінської траси. По пішохідному переході дорогу переходила літня пара. Автомобіль наїхав на них», - йдеться в повідомленні. За словами пасажирів



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Фото: dtp.kiev Авто SsangYong Korando після ДТП

За словами пасажирів автомобіля, чоловік з жінкою йшли на червоний сигнал світлофора

У Києві в ніч на середу сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. Про це повідомляє паблік dtp.kiev.ua.

«Водій SsangYong Korando повертав на вулицю Генерала Наумова з Києво-Ірпінської траси. По пішохідному переході дорогу переходила літня пара. Автомобіль наїхав на них», - йдеться в повідомленні.

За словами пасажирів автомобіля, чоловік з жінкою йшли на червоний сигнал світлофора. Їх забрала карета швидкої допомоги, яка проїжджала повз місце події. Попереднього діагнозу лікарі не озвучили. Постраждалим близько 60 років.

На місці працювала патрульна поліція та слідчо-оперативна група.

До слова, цього тижня під Києвом перекинувся пасажирський автобус, є постраждала.