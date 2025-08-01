У Києві врятовано унікальний дашок старовинного будинку (фото)

Під час обстеження будівлі було виявлено рідкісні та добре збережені елементи внутрішнього інтер'єру

Пошкоджений нещодавнім буревієм історичний дашок під'їзду колишнього прибуткового будинку Евеліни Шмідт на Лук'янівці у Києві, збудованого у 1913 році, відреставрують. Про це повідомляє Департамент охорони культурної спадщини КМДА, інформує «Главком»

Пошкоджений нещодавнім буревієм історичний дашок під'їзду колишнього прибуткового будинку Евеліни Шмідт фото: Департамент охорони культурної спадщини КМДА/Facebook

Фахівці КП «Центр консервації предметів археології» вже провели огляд пошкоджень та стану навісу, після чого під наглядом реставраторів його обережно демонтували.

Дашок вдалося демонтувати, максимально зберігши всі його автентичні елементи фото: Департамент охорони культурної спадщини КМДА/Facebook

Під наглядом реставраторів дашок вдалося демонтувати, максимально зберігши всі його автентичні елементи. Це зроблено з метою подальшої реставрації та повернення історичного елемента на своє місце.

Під час обстеження будівлі також виявили рідкісні та добре збережені елементи внутрішнього інтер'єру фото: Департамент охорони культурної спадщини КМДА/Facebook

Під час обстеження будівлі також виявили рідкісні та добре збережені елементи внутрішнього інтер'єру фото: Департамент охорони культурної спадщини КМДА/Facebook

Під час обстеження будівлі також виявили рідкісні та добре збережені елементи внутрішнього інтер'єру.

Наразі вже формується детальний план протиаварійних та реставраційних робіт. Буде розроблена вся необхідна документація, після чого розпочнеться безпосередньо реставрація із запланованим відновленням всіх автентичних елементів.

Колишній прибутковий будинок Евеліни Шмідт на вулиці Котарбінського, 21 – одна з найбільш характерних, але вже рідкісних пам’яток старої Лук’янівки. Нині через падіння дерева у нього зруйнована вхідна група, яка не тільки прикрашала будівлю, а й захищала її від від опадів.

«Низка архітектурних споруд Києва мала піддашки на ганку. Вони і символ розкоші, і раціональний прихисток гостей від дощу. З приходом совєтів масивні литі колонки і дашки безслідно зникали. Найвідоміший випадок – Національна філармонія. Утім, на Лук’янівці, подалі від центру, ця краса була дивом збережена», – йдеться у повідомленні.

Будинок на Котарбінського, 21 було споруджено у 1913 році фото: ГО «справжній Київ»

Будинок на Котарбінського, 21 було споруджено у 1913 році за проєктом цивільного інженера Петра Жукова –київського архітектора, що працював у стилі історизму, еклектики й раціоналістичного модерну. Шестиповерхова будівля вирізняється Т-подібним планом, готичними елементами на фасаді, багатими інтер’єрами та надзвичайно деталізованими архітектурними прикрасами.

Балкони будинку прикрашені вигнутими металевими ґратами, між вікнами – керамічні вставки фото: ГО «справжній Київ»

Піддашок тримали фігурні металеві колони фото: ГО «справжній Київ»

Такий вигляд мав будинок до буревію фото: ГО «справжній Київ»

Балкони прикрашені вигнутими металевими ґратами, між вікнами – керамічні вставки, а вхід піднято над рівнем тротуару й оформлено декоративним піддашком на фігурних металевих колонках. Саме цей піддашок – один із небагатьох уцілілих у Києві й постраждав від падіння дерева під час буревію.

Як зазначають фахівці, ці елементи, що поєднували функціональність і красу, почали масово зникали після 1930-х років. Тож, збереження такого фрагмента на будинку Шмідт вважалось архітектурною вдачею, але нині його відновлення залежить від фахівців і небайдужих. Будівля має охоронний статус з 2011 року й залишається живим символом історії району

Перша власниця будинку Евеліна-Францішка Шмідт витратила на будівництво значно більше, ніж планувала, відмовилась від деяких запланованих елементів, закладала майно в кредитних товариствах. У 1919 році вона змушена була продати будинок Митрофану Кореневському, у власності якого він перебував до націоналізації. Після цього дім лишився житловим, а перший поверх частково перетворився на офіси

Попри численні втрати будинок зберігає багато унікального фото: ГО «справжній Київ»

Стеля у під’їзді будинку фото: ГО «справжній Київ»

Піч у стилістиці ар-нуво фото: ГО «справжній Київ»

Попри численні втрати – зниклі парадні двері, викрадену стельову розетку, знищений піддашок – будинок зберігає багато унікального. У під’їздах лишились розписи із сосновими гілками, метласька плитка, що виготовлялася з порцелянової суміші, автентичні ковані поручні та чудові печі у стилістиці ар-нуво. До речі, в одній з квартир зберігся камін та ліпні орнаменти на стелі.

Нагадаємо, київська пам'ятка архітектури місцевого значення «Будинок з хлібною лавкою» за адресою вул. Ярославів Вал, 27 перебуває під загрозою руйнування. Київський окружний адміністративний суд відкрив провадження у справі, де столмчна прокуратура вимагає зобов’язати приватне товариство привести пам’ятку архітектури до належного стану шляхом виконання ремонтно-реставраційних робіт. Будинок по вулиці Ярославів Вал, 27 – будинок у Шевченківському районі міста Києва, на вулиці Ярославів Вал, пам'ятка архітектури місцевого значення (охоронний № 337). Він зведений на початку 1860-х років у стилі класицизму.