Новий законопроєкт про НАБУ та прощання з командиром «Люті»: головне за 24 липня

У підготовці новоно законопроєкта про НАБУ та САП взяли участь антикорупційні органи

Зеленський вніс до Ради законопроєкт про незалежність НАБУ і САП, у Києві чотирирічний хлопчик випав з вікна 21 поверху, «Укрзалізниця» посилює перевірку документів перед посадкою, рятувальники знайшли тіло 32-річного чоловіка під завалами в Одесі, у столиці попрощалися з командиром бригади «Лють» Максимом Казбаном. «Главком» склав добірку новин 24 липня, щоб ви були в курсі головних подій:

Законопроєкт про незалежність НАБУ і САП

Новий законопроєкт президента України Володимира Зеленського «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури» з’явився на сайті Верховної Ради.

У пояснювальній записці йдеться про те, що чинна редакція Кримінального процесуального кодексу України містить потенційні ризики для ефективного функціонування антикорупційної інфраструктури в Україні, зокрема щодо незалежності Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Законопроєкт має на меті гарантувати зміцнення інституційної незалежності антикорупційних органів та забезпечити надійний захист їхньої діяльності від впливів та втручання РФ.

Антикорупційні органи взяли участь у підготовці тексту документа та закликають Верховну Раду якнайшвидше ухвалити ініціативу президента за основу і в цілому.

Чотирирічний хлопчик випав з вікна

У Деснянському районі столиці чотирирічний хлопчик загинув, випавши з вікна 21-го поверху. За попередньою інформацією поліції, дитина перебувала в кімнаті з шестирічною сестрою, поки їхня мати була на кухні. Граючись, дитина сперлась на москітну сітку та випала з вікна квартири на 21 поверсі, отримавши травми, несумісні з життям.

Обставини події встановлюються.

Посилена перевірка на залізничних станціях

Під час посадки пасажирів у поїзди буде посилена перевірка з боку залізничників.

Тепер на станціях вибірково працюватимуть групи воєнізованої охорони. Поїзні бригади вже отримали додаткові вказівки щодо ретельної звірки даних.

Загиблі внаслідок атаки на Одесу

у ніч на 24 липня російські терористичні війська здійснили масовану атаку дронів на Одесу. Внаслідок обстрілу зафіксовано пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури. Зокрема, зруйнована житлова дев'ятиповерхівка – без житла залишилися люди, що проживали у квартирах з п'ятого по восьмий поверхи, горіли оселі на п'ятому та шостому поверхах одного з підʼїздів.

Сьогодні рятувальники знайшли тіло 32-річного чоловіка в девʼятиповерхівці, яку російські загарбники зруйнували під час нічного удару безпілотниками.

За словами фахівців, пошукові-рятувальні роботи завершені, однак тривають роботи з демонтажу аварійних конструкцій. Всього внаслідок ворожої атаки по будинку загинула одна людина, ще пʼятеро постраждали.

Прощання з Максимом Казбаном

На Майдані Незалежності в Києві відбулася церемонія прощання із командиром об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють» Максимом Казбаном. Полковник Максим Казбан очолив бригаду «Лють» у вересні 2024 року, втім іще з 2014 року захищав Україну. З початком повномасштабного вторгнення брав участь в спеціальних операціях, одна з яких відбувалася поблизу Чорнобаївки. З моменту створення бригади Максим Казбан обійняв посаду першого заступника начальника департаменту поліції особливого призначення.

До слова, триває 1247-й день повномасштабної війни.