Росія масовано атакує Київ дронами: наслідки обстрілу (оновлюється)

Загроза триває, перейдіть в укриття

О 01:03 у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів. Після оголошення тривоги у столиці та області прогриміли вибухи. Очільник КМВА Тимур Ткаченко розповів про перші наслідки атаки, передає «Главком».

За його словами, перші наслідки ворожого обстрілу зафіксовані у Шевченківському районі. За попередніми даними, є влучання у нежитлову будівлю та падіння уламків на відкритій території.

Згодом Ткаченко доповнив, що зафіксовано влучання у житловий будинок у Шевченківському районі.

Оновлено 02:06

За повідомленням КМВА, у Дарницькому районі уламки впали у дворі житлового будинку. Також відомо, що про пожежу на території гаражного кооперативу у цьому ж районі.

Цієї ночі протиповітряники збивають російські цілі над столицею та Київщиною. У столиці та області не вщухають вибухи. За повідомленням моніторингових каналів, ударні дрони оточують столицю з декількох напрямків.

Нагадаємо, російські війська у ніч на четвер, 9 липня, масовано атакували ракетами та дронами Київську область. У регіоні понад сім годин тривала повітряна тривога. Унаслідок атаки окупантів кількість постраждалих у Броварському районі зросла до двох людей.

Варто зазначити, що у ніч на 9 липня вночі Росія запустила по Україні найбільшу кількість дронів за весь час повномасштабної війни – 728, а також шість ракет Х-47М2 «Кинджал» та сім крилатих ракет Х-101/«Іскандер-К». Основною ціллю ворога був Луцьк.

Начальник управління комунікацій Повітряних сил полковник Юрій Ігнат повідомив, що більшість із випущених дронів були імітаторами.

До слова, у ніч на 4 липня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами та ракетами. Наслідки ворожої атаки зафіксовано на понад 13 локаціях в Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах.

Пізніше стало відомо, що кількість жертв внаслідок ворожої атаки на Київ 4 липня зросла до двох.

Вже 8 липня стало відомо, що у лікарні помер постраждалий.

«На жаль, ворожа атака в ніч на 4 липня забрала ще одне життя. Один потерпілий помер в лікарні. Медики до останнього боролись за його життя», – повідомив голова КМВА.

Таким чином кількість жертв ворожої атаки на Київ 4 липня зросла до трьох осіб.

До слова, у ніч проти п'ятниці, 4 липня 2025 року, внаслідок чергової російської атаки на Київ було пошкоджено будівлю консульського відділу посольства Польщі. У відповідь на це Міністерство закордонних справ Польщі висловило Російській Федерації ноту протесту.