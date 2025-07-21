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Прокуратура вимагає привести до належного стану пам’ятку «Будинок з хлібною лавкою»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Прокуратура вимагає привести до належного стану пам’ятку «Будинок з хлібною лавкою»
«Будинок з хлібною лавкою» входить до охоронної зони «Старий Київ» і є унікальним зразком міської садибної архітектури ХІХ століття
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

За даними прокуратури, забудовник порушив вимоги пам’яткоохоронного законодавства та умови охоронного договору

Київська пам'ятка архітектури місцевого значення «Будинок з хлібною лавкою» за адресою вул. Ярославів Вал, 27 перебуває під загрозою руйнування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Київський окружний адміністративний суд відкрив провадження у справі, де столмчна прокуратура вимагає зобов’язати приватне товариство привести пам’ятку архітектури до належного стану шляхом виконання ремонтно-реставраційних робіт.

«Будинок з хлібною лавкою» є пам’яткою архітектури місцевого значення
«Будинок з хлібною лавкою» є пам’яткою архітектури місцевого значення
фото: Київська міська прокуратура

За даними прокуратури, забудовник порушив вимоги пам’яткоохоронного законодавства та умови охоронного договору, укладеного з Департаментом охорони культурної спадщини КМДА.  

Будинок по вулиці Ярославів Вал, 27 – будинок у Шевченківському районі міста Києва, на вулиці Ярославів Вал, пам'ятка архітектури місцевого значення (охоронний № 337). Він зведений на початку 1860-х років у стилі класицизму, цей будинок – один із найстаріших будинків на вулиці та єдиний, що зберігся від первісної забудови вулиці. 

«Будинок з хлібною лавкою» – цікавий та рідкісний для сучасного Києва зразок типової панської садиби середини XIX століття у стилі класицизму
«Будинок з хлібною лавкою» – цікавий та рідкісний для сучасного Києва зразок типової панської садиби середини XIX століття у стилі класицизму
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Будинок зберігає риси первинного проєктування, включно з історичним цокольним поверхом, дерев’яним мезоніном і автентичним фасадом. Колись на першому поверсі функціонувала хлібна крамниця, що й дало назву будівлі.

Об'єкт входить до охоронної зони «Старий Київ» і є унікальним зразком міської садибної архітектури ХІХ століття.

За часів незалежності у 2000-х роках у будинку діяли різні фірми, зокрема, фірма із продажу будівельних матеріалів та туристичне агентство з авіакасами. У 2009 році земельну ділянку із будинком передали в експлуатацію фінансово-інвестиційній компанії «Старе місто», яка мала реставрувати пам'ятку, проте значних реставраційних робіт не проводилося, станом на 2020 рік у будинку лише перефарбували фасад із жовтого на теракотовий. Станом на початок 2020-х років вже довгий час перебуває в аварійному стані та потребує реставрації. 

Улітку 2023 року під виглядом «протиаварійних робіт» власник розібрав внутрішні перекриття та частину внутрішньої стіни. У січні 2024 активісти-пам'яткоохоронці законсервували вхід до будинку, який до того був відкритим.

Відтак прокуратура вимагає привести пам’ятку до належного стану.

Нагадаємо, прокуратура через суд зобов’язала власника пам’ятки «Будинок Вертипороха» привести об’єкт культурної спадщини до належного стану. Слідчі виявили факт тривалого невиконання власником пам’ятки архітектури місцевого значення вимог законодавства щодо укладення охоронного договору на неї та належного утримання.

До слова, у столиці починається реставрація Будинку Євменія Зеленського (Садиби Зеленських) на вул. Олександра Кониського, 22. У КМДА зазначили, що всі необхідні дозволи, експертизи та погодження для старту реставраційних робіт отримані. На першому етапі планують виконати протиаварійні та невідкладні консерваційні роботи. Зокрема, відсортують збережені автентичні елементи будівлі, встановлять тимчасове дахове покриття, облаштують систему водовідведення для запобігання підтопленню фундаментів і проникненню вологи в приміщення.

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Теги: архітектура Київ місто будинок прокуратура

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