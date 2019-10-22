У Києві встановлять 27 станцій моніторингу якості повітря



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Зараза у столиці працює пересувна лабораторія, яка перевіряє якість повітря

Київ розробив Концепцію запровадження та обслуговування системи моніторингу якості атмосферного повітря. Планується встановити мережу із 27 опорних стаціонарних станцій комплексної оцінки якості повітря. Також працюватиме пересувна лабораторія, якщо виникатиме необхідність дослідити стан повітря на конкретній локації.

Про це йшлося під час прес-брифінгу за участю начальника Управління з питань цивільного захисту Київської міської державної адміністрації Романа Ткачука та заступника начальника Управління екології та природних ресурсів Олександра Савченка.

Наразі у Києві здійснюється моніторинг стану атмосферного повітря: працює пересувна лабораторія комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку», а також постійно працює Центральна геофізична лабораторія імені Бориса Срезневського.

Як повідомив Ткачук, критичних перевищень шкідливих речовин лабораторії не фіксують.

У разі виявлення гранично допустимих концентрацій міська влада здійснюватиме оперативне реагування та інформуватиме жителів міста.

Поради, що робити у випадках задимленості:

обмежити перебування на відкритому повітрі. Дітям і вагітним жінкам слід відмовитися від тривалих прогулянок;

тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці. При відкритті вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати;

ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;

проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;

збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Для відшкодування втрати солей та мікроелементів рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі;

не гуляти під дощем, а якщо потрапили під дощ – за першої можливості прийняти душ;

якщо у вас з’явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря.

Як повідомлялося, у селі Романків в Обухівському районі Київщини горить понад 1,4 га торфовищ. Через погодні умови та велику площу загоряння спостерігається погіршення повітря у Голосіївському районі Києва.