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    Під Києвом горить торфовище на площі 5 га (фото)

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    Ліквідація пожежі торфовища триває - Під Києвом горить торфовище на площі 5 га (фото)
    Ліквідація пожежі торфовища триває
    Фото: ДСНС

    Над ліквідацією пожежі працюють понад 20 чоловік

    Сьогодні, 21 жовтня, під час об`їзду місць залягання торфу працівниками ДСНС було виявлено пожежу торфовища в Іванківському районі Київщини.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    На місці пожежі працюють 6 одиниць техніки та 21 чоловік особового складу.

    Загальна площа пожежі складає 5 га.

    Ліквідація триває.

    Як повідомлялося, в с. Коржі Баришівського району горіло залягання торфу на площі близько 0,4 га окремими осередками.

    Наразі у селі Романків в Обухівському районі Київщини горить понад 1,4 га торфовищ, гасіння продовжується. 

    Через погодні умови та велику площу загоряння спостерігається погіршення повітря у Голосіївському районі Києва. На місце направлено «Київський лабораторний центр МОЗ України» та лабораторію Київської служби порятунку для проведення замірів.

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