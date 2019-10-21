Під Києвом горить торфовище на площі 5 га (фото)



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Ліквідація пожежі торфовища триває Фото: ДСНС

Над ліквідацією пожежі працюють понад 20 чоловік

Сьогодні, 21 жовтня, під час об`їзду місць залягання торфу працівниками ДСНС було виявлено пожежу торфовища в Іванківському районі Київщини.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

На місці пожежі працюють 6 одиниць техніки та 21 чоловік особового складу.

Загальна площа пожежі складає 5 га.

Ліквідація триває.

Як повідомлялося, в с. Коржі Баришівського району горіло залягання торфу на площі близько 0,4 га окремими осередками.

Наразі у селі Романків в Обухівському районі Київщини горить понад 1,4 га торфовищ, гасіння продовжується.

Через погодні умови та велику площу загоряння спостерігається погіршення повітря у Голосіївському районі Києва. На місце направлено «Київський лабораторний центр МОЗ України» та лабораторію Київської служби порятунку для проведення замірів.