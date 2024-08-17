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Учені назвали липень 2024-го найспекотнішим за останні 175 років

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Учені назвали липень 2024-го найспекотнішим за останні 175 років
Температура поверхні світового океану в липні 2024-го була другою найтеплішою за всю історію спостережень Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США
фото: Shutterstock

Минулий місяць був на три сотих градуса за Цельсієм теплішим, ніж аналогічний місяць 2023 року

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) зафіксувало, що липень 2024 року – найспекотніший за всю 175-річну історію агентства і 14-й місяць поспіль із рекордною спекою. Про це повідомило Voice of America.

У щомісячному кліматичному звіті агентства керівник відділу екологічної інформації NOAA Карін Глісон заявила, що липень 2024 року був на три сотих градуса за Цельсієм теплішим, ніж липень 2023 року.

Дані NOAA лише трохи відрізняються від даних Служби зміни клімату Європейського Союзу Copernicus, яка визнала липень 2024 року другим найспекотнішим липнем за всю історію спостережень, після липня 2023 року.

Національні центри екологічної інформації NOAA (NCEI) повідомили, що на більшій частині земної поверхні температура минулого місяця була вищою за середню, за винятком Аляски, півдня Південної Америки, східної росії, Австралії та західної Антарктиди. В Африці, Азії та Європі був найтепліший липень за всю історію спостережень. У Північній Америці був другий найтепліший липень.

Науковці виявили, що температура поверхні світового океану в липні була другою найтеплішою за всю історію спостережень, завершивши серію з 15 поспіль рекордно теплих місяців. У більшості районів температура поверхні моря була вищою за середню, тоді як у тропічній східній частині Тихого океану та південно-східній частині Тихого океану вона була нижчою за середню.

За даними NCEI, у січні-липні 2024 року глобальна температура поверхні Землі була на 1,28 градуса за Цельсієм вищою за середній показник ХХ століття, що є найтеплішою температурою за цей період за всю історію спостережень. Цей показник був досягнутий завдяки Африці, Європі та Південній Америці, де в січні-липні були зафіксовані найтепліші температури за всю історію спостережень.

Глобальний щорічний температурний рейтинг NCEI вказує на 77% ймовірність того, що 2024 рік стане найтеплішим за всю історію спостережень, і 100% ймовірність того, що він увійде до п'ятірки найспекотніших.

Нагадаємо, що липень 2024 року став другим найспекотнішим місяцем в історії нашої планети, повідомила європейська програма спостереження за Землею Copernicus. Нині ж низку рекордів найвищих температур, які фіксувалися 13 місяців поспіль, перервано. Утім, кліматологи попереджають: це ще не означає, що з глобальним потеплінням покінчено.

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Теги: спека вчені рекорд клімат

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