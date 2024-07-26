Столична влада забере рекламні конструкції з транспортних розв’язок

Мета змін – зменшити надмірну кількість зовнішньої реклами, яка псує вигляд міста, перешкоджає безпеці та порушує правила благоустрою

Управління з питань реклами Київської міської державної адміністрації остаточно виграло справу у Верховному Суді про недопущення продовження строку дії погоджень на рекламні засоби на мостах. Відповідно, рекламні конструкції на транспортних розв’язках буде прибрано. Про це повідомила начальниця Управління з питань реклами КМДА Оксана Поліщук.

Зокрема, йдеться про 54 конструкції окремого суб'єкта господарювання. «Територія транспортних розв'язок – це нульова форматна зона. Розміщувати там рекламні засоби не дозволяється. Завдяки злагодженій роботі юристів Управління з питань реклами та об'єктивності й неупередженості суддів, які розглядали справу, не допущено продовження строку дії документів на розміщення конструкцій суб'єкта господарювання у непередбачених для цього місцях», – сказала Поліщук.

Мета правил – зменшити надмірну кількість зовнішньої реклами, яка псує вигляд міста, перешкоджає безпеці та порушує правила благоустрою, додала вона. «Місто чітко дотримується норм і не здійснювало демонтаж конструкцій, які мали чинні документи. Але після завершення строку їх дії у нас така ж чітка позиція – на місця, де є обмеження згідно з уже чинними вимогами, документи не видають і не продовжують, а конструкції мають бути демонтовані», – заявила Поліщук.

Майже всі конструкції з мостів на транспортних розв'язках уже демонтовані, і відповідні роботи тривають.

Правила розміщення рекламних засобів у Києві передбачають наявність п'яти форматних зон, а також розширення нульової зони, тобто тієї, де реклама не може розміщуватись. До нульової зони віднесені не тільки історичний центр міста, але й транспортні розв'язки, низка парків, бульварів тощо.

Реалізуючи вимоги цих Правил, із територій транспортних розв'язок із 2018 року демонтували близько 2 тис. конструкцій.

Нагадаємо, від початку року у Дарницькому районі Києва було демонтовано майже 2300 незаконних рекламних конструкцій. Основна частина демонтованих вивісок та рекламних засобів були розміщені на фасадах будинків.

До відома, Кабінет Міністрів України заборонив будь-яку рекламу азартних ігор та букмекерських контор.