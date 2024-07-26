Головна Київ Новини
search button user button menu button

Столична влада забере рекламні конструкції з транспортних розв’язок

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Столична влада забере рекламні конструкції з транспортних розв’язок
Київська влада збирається демонтувати 54 конструкції окремого суб'єкта господарювання
фото ілюстративне

Мета змін – зменшити надмірну кількість зовнішньої реклами, яка псує вигляд міста, перешкоджає безпеці та порушує правила благоустрою

Управління з питань реклами Київської міської державної адміністрації остаточно виграло справу у Верховному Суді про недопущення продовження строку дії погоджень на рекламні засоби на мостах. Відповідно, рекламні конструкції на транспортних розв’язках буде прибрано. Про це повідомила начальниця Управління з питань реклами КМДА Оксана Поліщук.

Зокрема, йдеться про 54 конструкції окремого суб'єкта господарювання. «Територія транспортних розв'язок – це нульова форматна зона. Розміщувати там рекламні засоби не дозволяється. Завдяки злагодженій роботі юристів Управління з питань реклами та об'єктивності й неупередженості суддів, які розглядали справу, не допущено продовження строку дії документів на розміщення конструкцій суб'єкта господарювання у непередбачених для цього місцях», – сказала Поліщук.

Мета правил – зменшити надмірну кількість зовнішньої реклами, яка псує вигляд міста, перешкоджає безпеці та порушує правила благоустрою, додала вона. «Місто чітко дотримується норм і не здійснювало демонтаж конструкцій, які мали чинні документи. Але після завершення строку їх дії у нас така ж чітка позиція – на місця, де є обмеження згідно з уже чинними вимогами, документи не видають і не продовжують, а конструкції мають бути демонтовані», – заявила Поліщук.

Майже всі конструкції з мостів на транспортних розв'язках уже демонтовані, і відповідні роботи тривають.

Правила розміщення рекламних засобів у Києві передбачають наявність п'яти форматних зон, а також розширення нульової зони, тобто тієї, де реклама не може розміщуватись. До нульової зони віднесені не тільки історичний центр міста, але й транспортні розв'язки, низка парків, бульварів тощо.

Реалізуючи вимоги цих Правил, із територій транспортних розв'язок із 2018 року демонтували близько 2 тис. конструкцій.

Нагадаємо, від початку року у Дарницькому районі Києва було демонтовано майже 2300 незаконних рекламних конструкцій. Основна частина демонтованих вивісок та рекламних засобів були розміщені на фасадах будинків.

До відома,  Кабінет Міністрів України заборонив будь-яку рекламу азартних ігор та букмекерських контор. 

Теги: Київ реклама

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фасад київського готелю Hilton, де знайшли мертвим американського дипломата
Смерть дипломата в київському готелі Hilton: у Держдепі прокоментували ситуацію
27 червня, 00:10
Так само, як ці скарби, повернеться додому і Крим – Олена Зеленська під час відкриття виставки скіфського золота
У Києві Зеленська відкрила виставку «скіфського золота» (відео)
4 липня, 21:58
Як повідомлялося, у київському метрополітені працює 41% жінок і 59% чоловіків
Набір машиністок поїздів столичної підземки обернувся сексистським скандалом
5 липня, 09:28
Мешканці столиці просять владу не використовувати сирену під час сповіщення про завершення повітряної тривоги
Кияни вимагають від влади відмовитися від сирени під час відбою тривоги
5 липня, 15:29
Лікарня пошкоджена російським ударом, під завалами люди, точна кількість поранених і загиблих наразі невідома
Атака РФ на дитячу лікарню «Охматдит». Фото та відео з місця удару
8 липня, 14:30
Отримати Картку киянина можна в «Ощадбанку»
Хто має право на Карту киянина та для чого вона потрібна: деталі
17 липня, 20:28
Метрополітен працює у звичайному режимі
Три станції столичного метро були тимчасово закриті для пасажирів (оновлено)
18 липня, 11:56
На вул. Кониського, 22 знесено Садибу Зеленських
У Києві знесено історичну садибу Зеленських (фото)
20 липня, 11:18
У Києві 19 липня знесено Садибу Зеленських – історичну будівлю кінця XIX століття
Хто винен у знесенні Садиби Зеленських? Глава Мінкульту назвав причетних
22 липня, 09:26

Новини

Окупанти атакували дронами Київщину: влада повідомила про наслідки
Окупанти атакували дронами Київщину: влада повідомила про наслідки
У Києві на вулиці Олени Теліги частково обмежено рух транспорту: подробиці
У Києві на вулиці Олени Теліги частково обмежено рух транспорту: подробиці
У Києві по-новому діятимуть графіки відключень світла
У Києві по-новому діятимуть графіки відключень світла
Столична влада забере рекламні конструкції з транспортних розв’язок
Столична влада забере рекламні конструкції з транспортних розв’язок
Підтоплення столичного метро. Суд обрав запобіжний захід ще одному посадовцю
Підтоплення столичного метро. Суд обрав запобіжний захід ще одному посадовцю
Киянин знайшов боєприпас поблизу смітника
Киянин знайшов боєприпас поблизу смітника

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
51K
У Пентагоні озвучили сенсаційну ідею по введенню іноземних військ в Україну
31K
Угорщина заявляє, що Україна загнала її у безвихідну ситуацію
24K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
9777
Підозрюваний у вбивстві Фаріон подражнив доньку загиблої в залі суду (відео)
8875
27 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8604
Якою була справжня Фаріон? Допис студента професорки зібрав десятки тисяч вподобайок

Новини

Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото)
Сьогодні, 07:00
ДТЕК оновив графіки відключень у Києві для рівномірного навантаження на енергосистему
Вчора, 18:16
В ЄС відреагували на заклик зупинити російські метали та металургійних олігархів
25 липня, 14:55
Відключення світла: «Укренерго» змінило час знеструмлень низки областей
23 липня, 15:57
Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
22 липня, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
21 липня, 16:15

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua