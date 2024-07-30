У Києві невідомі спалили медичне авто Третьої штурмової бригади

Відеокамери зафіксували трьох осіб, які облили машину рідиною та підпалили

У Києві троє невідомих спалили авто, яке використовували для перевезення поранених військових ЗСУ. Про це повідомила у Facebook керівниця медслужби Третьої Окремої штурмової бригади ЗСУ Вікторія Ковач.

За її словами, авто медичної служби очікувало ремонту в Києві. Після підпалу бус повністю вигорів. Відеокамери зафіксували трьох осіб, які спочатку облили машину рідиною, а потім підпалили.

фото: Вікторія Ковач/Facebook

фото: Вікторія Ковач/Facebook

Вікторія Ковач зазначила, що знищений фургон евакуював чималу кількість поранених і після ремонту мав продовжувати це робити. Машину для військових придбали за кошти, зібрані волонтерами.

Нагадаємо, в Одесі поліцейські та СБУ затримали молодиків за підпали понад 15 автомобілів військовослужбовців.

Раніше у Львові працівники поліції затримали двох осіб, які за «швидкі» та «легкі» гроші палили авто військовослужбовців. Під час обшуків у затриманих слідчі виявили мобільні телефони, які вони використовували для спілкування з куратором, а також розпалювальні суміші, підготовлені для вчинення наступних злочинів.