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У Києві невідомі спалили медичне авто Третьої штурмової бригади

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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У Києві невідомі спалили медичне авто Третьої штурмової бригади
Після підпалу авто вигоріло вщент
фото: Вікторія Ковач/Facebook

Відеокамери зафіксували трьох осіб, які облили машину рідиною та підпалили

У Києві троє невідомих спалили авто, яке використовували для перевезення поранених військових ЗСУ. Про це повідомила у Facebook керівниця медслужби Третьої Окремої штурмової бригади ЗСУ Вікторія Ковач.

За її словами, авто медичної служби очікувало ремонту в Києві. Після підпалу бус повністю вигорів. Відеокамери зафіксували трьох осіб, які спочатку облили машину рідиною, а потім підпалили.

У Києві невідомі спалили медичне авто Третьої штурмової бригади фото 1
фото: Вікторія Ковач/Facebook
У Києві невідомі спалили медичне авто Третьої штурмової бригади фото 2
фото: Вікторія Ковач/Facebook

Вікторія Ковач зазначила, що знищений фургон евакуював чималу кількість поранених і після ремонту мав продовжувати це робити. Машину для військових придбали за кошти, зібрані волонтерами.

Нагадаємо, в Одесі поліцейські та СБУ затримали молодиків за підпали понад 15 автомобілів військовослужбовців. 

Раніше у Львові працівники поліції затримали двох осіб, які за «швидкі» та «легкі» гроші палили авто військовослужбовців. Під час обшуків у затриманих слідчі виявили мобільні телефони, які вони використовували для спілкування з куратором, а також розпалювальні суміші, підготовлені для вчинення наступних злочинів.

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Теги: Київ військові автомобіль

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