Головна Київ Новини
search button user button menu button

У столиці суттєво зростає захворюваність на коронавірус

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У столиці суттєво зростає захворюваність на коронавірус
Усього в липні зареєстрували 900 випадків Covid-19
фото: з відкритих джерел

У середньому до лікарень наразі потрапляє близько 20 осіб за добу

У Києві зафіксовано значне зростання захворюваності на Covid-19. Кількість госпіталізованих збільшилася з 20 до 73 осіб, серед яких 18 дітей, а щодня до лікарень потрапляє близько 20 нових пацієнтів. Про це заявила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.
 
«Якщо станом на 1 липня в медичних закладах столиці перебували двадцять хворих із діагнозом Covid-19 та один з підозрою, то на сьогоднішній ранок таких пацієнтів 73. Причому в середньому до лікарень наразі потрапляє близько 20 осіб за добу. Нагадаю, що ушпиталюють саме у складних випадках перебігу хвороби. На жаль, серед таких важких хворих – 18 дітей», –  наголосила Гінзбург.

За даними ДУ «Київський міський Центр контролю та профілактики хвороб», усього в липні зареєстрували 900 випадків Covid-19, а в червні їхня кількість становила менш як 200.

З початку року від цього захворювання в столиці померли 52 особи.

Як повідомлялося, майже 40 млн людей у світі живуть з ВІЛ, який викликає СНІД, а понад 9 мільйонів не отримують лікування. Попри деякі успіхи в боротьбі з пандемією, прогрес сповільнився, фінансування скорочується, а кількість нових випадків інфікування зростає в деяких регіонах. 

Читайте також: «П’ята хвороба». В Україні епідемія парвовірусу: що це таке 
Теги: хвороба Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Колесо огляду» привезли із Франції і у 2017 році й встановили на Подолі
«Колесо огляду» на Подолі перевіряють після обриву тросу на канатній дорозі через Дніпро
Сьогодні, 16:10
Власники квартир, що не зазнали пошкоджень будівельних конструкцій, можуть отримати компенсації від держави до 350 тис. грн за програмою «єВідновлення»
Атака на багатоповерхівку 8 липня. Після скандалу київська влада пообіцяла житло постраждалим
25 липня, 15:47
Інкубаційний період інфекції може тривати від 1 місяця до 2-х років
На Вінниччині підтверджено випадок дирофіляріозу: що відомо про хворобу
23 липня, 18:20
Олег Голубченко: «Ми операцію не закінчили, дитину перевели до іншої лікарні, де наші колеги доробили операцію»
Лікар у крові. Медик, чиє фото облетіло світ, розповів про трагічний день в «Охматдиті»
10 липня, 17:02
Росія атакувала ракетами дитячу лікарню «Охматдит»
Уряд виділив 100 млн грн на відбудову «Охматдиту»
9 липня, 15:48
Знесення пам’ятника Ватутіну
Київрада визначила пам’ятні об’єкти, які будуть прибрані з вулиць: що потрапило у список
5 липня, 18:34
Мешканці столиці просять владу не використовувати сирену під час сповіщення про завершення повітряної тривоги
Кияни вимагають від влади відмовитися від сирени під час відбою тривоги
5 липня, 15:29
Як повідомлялося, у київському метрополітені працює 41% жінок і 59% чоловіків
Набір машиністок поїздів столичної підземки обернувся сексистським скандалом
5 липня, 09:28
Так само, як ці скарби, повернеться додому і Крим – Олена Зеленська під час відкриття виставки скіфського золота
У Києві Зеленська відкрила виставку «скіфського золота» (відео)
4 липня, 21:58

Новини

У столиці суттєво зростає захворюваність на коронавірус
У столиці суттєво зростає захворюваність на коронавірус
Ексдиректор «Київводоканалу» відповідатиме у суді за службову недбалість
Ексдиректор «Київводоканалу» відповідатиме у суді за службову недбалість
«Колесо огляду» на Подолі перевіряють після обриву тросу на канатній дорозі через Дніпро
«Колесо огляду» на Подолі перевіряють після обриву тросу на канатній дорозі через Дніпро
У Києві приспущено головний прапор України: причина
У Києві приспущено головний прапор України: причина
Спецпредставниця США з відновлення економіки України приїхала до Києва
Спецпредставниця США з відновлення економіки України приїхала до Києва
Укргідрометцентр попередив киян про небезпечні метеорологічні явища
Укргідрометцентр попередив киян про небезпечні метеорологічні явища

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
87K
Путін сипле погрозами союзникам України: Німеччина відреагувала
58K
Дзюдоїстка Білодід покидає Олімпіаду через дискваліфікацію
56K
Чиновники КНДР терміново шукають за кордоном ліки для Кім Чен Ина
26K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 липня: ситуація на фронті
21K
У Київському метрополітені новий улюблений «пасажир»
16K
Турецький бізнес панікує: туристи тікають до сусідньої країни

Новини

Зухвале вбивство іноземця за Bitcoin. Столичні поліцейські затримали підозрюваних
Сьогодні, 10:53
Енергетики ДТЕК повернули світло жителям п'яти районів Донеччини та Дніпропетровщини після обстрілів
Вчора, 15:59
Депутат Бундестагу закликав дозволити Україні бити вглиб РФ
Вчора, 13:52
Тревел-експертка назвала найдешевші міста Європи для подорожей у 2024 році
Вчора, 05:40
Велика релігійна громада на Вінниччині переходить в Українську церкву (фото)
27 липня, 20:52
Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото)
27 липня, 07:00

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua