У столиці суттєво зростає захворюваність на коронавірус

У середньому до лікарень наразі потрапляє близько 20 осіб за добу

У Києві зафіксовано значне зростання захворюваності на Covid-19. Кількість госпіталізованих збільшилася з 20 до 73 осіб, серед яких 18 дітей, а щодня до лікарень потрапляє близько 20 нових пацієнтів. Про це заявила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.



«Якщо станом на 1 липня в медичних закладах столиці перебували двадцять хворих із діагнозом Covid-19 та один з підозрою, то на сьогоднішній ранок таких пацієнтів 73. Причому в середньому до лікарень наразі потрапляє близько 20 осіб за добу. Нагадаю, що ушпиталюють саме у складних випадках перебігу хвороби. На жаль, серед таких важких хворих – 18 дітей», – наголосила Гінзбург.

За даними ДУ «Київський міський Центр контролю та профілактики хвороб», усього в липні зареєстрували 900 випадків Covid-19, а в червні їхня кількість становила менш як 200.

З початку року від цього захворювання в столиці померли 52 особи.

Як повідомлялося, майже 40 млн людей у світі живуть з ВІЛ, який викликає СНІД, а понад 9 мільйонів не отримують лікування. Попри деякі успіхи в боротьбі з пандемією, прогрес сповільнився, фінансування скорочується, а кількість нових випадків інфікування зростає в деяких регіонах.