У яких країнах є найбільший ризик померти від спеки: мапа

У Європі є низка маршрутів, де зростає ризик смертність від спеки

Велика частина південної Іспанії та південно-західної Франції була класифікована як «екстремально спекотна», а також багато грецьких островів і західне узбережжя Італії

Цьогоріч аномальна спека спостерігається у більшості туристичних країн Європи. Температура повітря популярних серед подорожувальників держав, таких як Франція, Іспанія та Кіпр, досягла позначки понад 30 градусів Цельсія, що значно збільшило кількість передчасних смертей.

За даними науково-дослідницького інституту в Барселоні IS Global, протягом цього літа пішли з життя більш ніж 5 мільйонів людей. Про це пише Metro. Для попередження відпочивальників про потенційну загрозу, було розроблено спеціальний проєкт Forecaster.health, учасники якого створюють інтерактивні карти із відображенням найбільш небезпечних для життя регіонів.

Серед популярних курортів Європи, в яких ризик смерті, пов’язаний зі спекою, найвищий, опинилися: столиця Франції – Париж, найбільше місто Іспанії – Мадрид та центральна частина Кіпру – Нікосія. Температурні показники у цих місцевостях класифікуються як «екстремальні», адже досягають 40°C. На інтерактивній карті вони позначені темно-фіолетовим або бордовим кольором.

Розробники проєкту пояснили, що надто висока температура довкілля є причиною понад 5 мільйонів передчасних смертей на рік у всьому світі, понад 300 тис. із них у Західній Європі. Це відбувається через те, що під час спеки людському організмові необхідно набагато активніше працювати, аби забезпечувати необхідну терморегуляцію, що підвищує ризик серцевих нападів, інсультів та погіршує стан хворих на астму. Такі зміни починають відбуватися при показниках понад 26°C.

«У контексті швидкого потепління, коли температури послідовно б’ють попередні рекорди за останні два десятиліття, дуже важливо використовувати епідемічні моделі для розробки нових систем раннього попередження, які передбачають вплив очікуваних температур на здоров’я», – зазначили експерти.

До слова, екстремальна спека у літні місяці, ймовірно, змінить географію відпочинку у Європі уже у найближчі роки. Принаймні туристи будуть шукати нові варіанти, з більш помірним кліматом.