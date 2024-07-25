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Киянин знайшов боєприпас поблизу смітника

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Киянин знайшов боєприпас поблизу смітника
Поліція одразу виїхала на місце, де вияивли небезпечну знахідку
фото: Патрульна поліція

Україна сьогодні – найбільш замінована країна світу

Жителі столиці продовжують виявляти небезпечні знахідки у неочікуваних місцях. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Одна з подій сталася у Дніпровському районі, де біля сміттєвого бака містянин виявив ймовірні набої.

Ще один випадок трапився у Шевченківському районі. Там уважний киянин виявив предмет, схожий на боєприпас.

Патрульні швидко прибули на місце та викликали слідчих і вибухотехніків.

Киянин знайшов боєприпас поблизу смітника фото 1
Киянин знайшов боєприпас поблизу смітника фото 2

Нагадуємо, як діяти, якщо виявили небезпечні предмети:

  • у жодному разі не торкайтеся та не наближайтеся до них;
  • повідомте про знахідку на спецлінію 112;
  • до приїзду поліції не допускайте інших осіб до місця виявлення підозрілих предметів;
  • негайно припиніть будь-які роботи в районі виявлення вибухонебезпечних предметів.

Україна сьогодні – найбільш замінована країна світу. Для розуміння, замінована в країні площа у 250 тисяч квадратних кілометрів перевищує весь Корейський півострів (близько 221 000 квадратних кілометрів), Лаос, Румунію (кожна близько 238 000 квадратних кілометрів) і Британію (майже 244 000 квадратних кілометрів).

Задля безпеки українців у Державній службі з надзвичайних ситуацій розробили мобільний застосунок, за допомогою якого можна відстежувати небезпечні місця на території країни.

Читайте також: Повідомлено, скільки вибухонебезпечних предметів знешкоджено з початку повномасштабної війни
Теги: Київ вибухівка боєприпаси

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