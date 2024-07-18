Злива, місцями буря: Київ накрила негода

Зокрема, злива накрила столичку Оболонь

Київ накрила негода. Сильна злива, місцями буревій спостерігаються у різних районах міста.

«Київ другий день поспіль охолоджує душ тропічної зливи. Температура знижується. Краса неймовірна», – написав у мережі журналіст Руслан Смещук.

«Оце, що поливає, підливає та гримить - це вже атмосферний фронт. Холодний. А якщо холодний, то в його тилу заходить прохолодніше повітря. І ця інша повітряна маса завтра вже потроху просуватиметься на всю територію України», – повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Зокрема, злива накрила столичку Оболонь.

Український гідрометеорологічний центр попереджав, що у найближчі години у столиці очікуються дощі та грози.

Як повідомлялося, вчора по обіді столицю та Київську область накрила гроза, яка місцями супроводжувалась сильними поривами вітру та дощ. Внаслідок негоди у деяких районах зафіксовано падіння дерев та затоплено вулиці. Дощ пройшовся вже майже всіма районами Києва. На окремих вулицях підтопило проїжджу частину.

До слова, унаслідок негоди, яка вирувала сьогодні у столиці по обіді, у місті затопило торговий центр «Магеллан», що на Теремках та деякі вулиці, а на дорогу в напрямку Макарова Київської області попадали дерева. Фото наслідків дощу та вітру жителі міста публікують у соцмережах.