У Києві введено план «Перехоплення»: чоловік з електрошокером зґвалтував жінку
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Розшукується автомобіль чорного кольору схожий на Dаewоo Lanos з номерними знаками «АА 7389 IМ»
У середу, 29 серпня, невідомий чоловік погрожував електрошокером, зґвалтував і після пограбував жінку.
Інцидент стався в Голосіївському районі Києва біля метро «Видубичі». Про це Інформатор дізнався зі своїх джерел.
Постраждала жінка звернулася в поліцію. Вона заявила, що після злочину чоловік втік на автомобілі чорного кольору.
Поліція Києва ввела план «Перехоплення» о 14:20. Розшукується автомобіль чорного кольору схожий на Dаewоo Lanos з номерними знаками «АА 7389 IМ».