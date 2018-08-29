У Києві введено план «Перехоплення»: чоловік з електрошокером зґвалтував жінку



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Розшукується автомобіль чорного кольору схожий на Dаewоo Lanos з номерними знаками «АА 7389 IМ»

У середу, 29 серпня, невідомий чоловік погрожував електрошокером, зґвалтував і після пограбував жінку.

Інцидент стався в Голосіївському районі Києва біля метро «Видубичі». Про це Інформатор дізнався зі своїх джерел.

Постраждала жінка звернулася в поліцію. Вона заявила, що після злочину чоловік втік на автомобілі чорного кольору.

Поліція Києва ввела план «Перехоплення» о 14:20. Розшукується автомобіль чорного кольору схожий на Dаewоo Lanos з номерними знаками «АА 7389 IМ».