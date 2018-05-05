У Києві з платформи станції швидкісного трамваю зникла плитка

Станцію «Вулиця Генерала Потапова» відкрили два тижні тому

20 квітня на Борщагівській лінії швидкісного трамваю відкрили капітально відремонтовану зупинку «Вулиця Генерала Потапова». А четвертого травня в соцмережах опублікували фото з частково відсутнім плитковим покриттям станції. «Цього виявилося достатньо, щоб показати всю якість трохи менш ніж дворічної реконструкції. Таких місць, де



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Фото Tymofii Nahornyi via Facebook Жінка у жилетці робітника кудись виносить тактильну плитку зі станції

Станцію «Вулиця Генерала Потапова» відкрили два тижні тому

20 квітня на Борщагівській лінії швидкісного трамваю відкрили капітально відремонтовану зупинку «Вулиця Генерала Потапова». А четвертого травня в соцмережах опублікували фото з частково відсутнім плитковим покриттям станції. «Цього виявилося достатньо, щоб показати всю якість трохи менш ніж дворічної реконструкції. Таких місць, де плитка «дзвенить» при постукуванні, дуже багато. Та й на фото видно, що площа приклеювання клею просто сумна, а то і зовсім відсутня», - написав користувач Facebook, який повідомив про зникнення плитки.

Іншому користувачеві вдалося сфотографувати, як невідома жінка у робочій жилетці забирає тактильну плитку зі станції.