У Києві за добу виявлено понад пів тисячі хворих на коронавірус

Минулої доби в Києві від ускладнень коронавірусної хвороби померли 13 осіб

За минулу добу, 4 жовтня, у Києві коронавірус підтверджено у 560 осіб. Це на 391 випадок більше, ніж за попередній день (за добу 3 жовтня було зафіксовано 169 випадків Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 236 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали понад 221 тис. осіб (за добу 4 жовтня – 224)

померли понад 5,4 тис. людей (за добу – 13)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 135 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 461 хворого.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу понад 127 тис. осіб (за добу 4 жовтня – 80)

померли 2,9 тис. осіб (за добу – 5).

За даними МОЗ, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (992), Харківській (940), Одеській (809), Запорізькій (667) та Донецькій (662) областях.

4 жовтня в Україні медики зафіксували 9 846 нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 2,4 млн випадків Covid-19.

Міський голова Києва Віталій Кличко вважає, що столиці вдасться цьогоріч уникнути жорсткого локдауну. Але, за його словами, Києву не вдасться уникнути примусової вакцинації, якщо люди хочуть вільно відвідувати громадські місця та вільно користуватися громадським транспортом.

У столичних медзакладах сьогодні лікуються понад 1200 хворих на коронавірус.

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