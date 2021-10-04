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    Вчені назвали найефективнішу вакцину проти штаму «Дельта»

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    Найвищу ступінь захисту від штаму &laquo;Дельта&raquo; показала вакцина Moderna - Вчені назвали найефективнішу вакцину проти штаму «Дельта»

    Найвищу ступінь захисту від штаму «Дельта» показала вакцина Moderna

    фото з відкритих джерел

    Переважна більшість госпіталізацій і смертей від Covid-19 як і раніше припадає на нещеплених людей

    Вакцина від компанії Moderna на 95% запобігає госпіталізації після зараження штамом «Дельта», і на 92% захищає від реанімації. Про це пише newsyou.info з посиланням на висновок Regenstrief Institute Vice.

    За даними вчених, вакцини Moderna, Pfizer і Johnson&Johnson можна вважати ефективними для запобігання госпіталізацій і реанімації після зараження коронавірусом «Дельта».

    Однак, як сказано в дослідженні, найвищу ступінь захисту від «Дельта»-штаму показала саме вакцина Moderna.

    «Ці реальні дані показують, що вакцини залишаються високоефективними в зниженні кількості госпіталізацій, пов'язаних з Covid-19, і відвідувань відділень невідкладної допомоги, навіть при наявності нового варіанту Covid-19. Ми настійно рекомендуємо робити щеплення всім, хто має на це право, щоб зменшити кількість серйозних ускладнень і полегшити навантаження на нашу систему охорони здоров'я», – заявив автор дослідження Шон Гранніс.

    Ефективність вакцин в запобіганні госпіталізації після зараження штамом «Дельта»:

    • Moderna – 95%;
    • Pfizer – 80%;
    • Johnson & Johnson – 60%.

    Ефективність вакцин в запобіганні реанімації після зараження коронавірусом штаму «Дельта»:

    • Moderna – 92%;
    • Pfizer – 77%;
    • Johnson&Johnson – 65%.

    За словами Шона Гранніса, у людей після вакцинації дійсно трапляються проривні інфекції (повторне зараження – ред.), проте дослідження показує, що хвороба у них протікає в більш легкій формі.

    «Переважна більшість госпіталізацій і смертей від Covid-19 як і раніше припадає на нещеплених людей. Вакцини від Covid-19 - потужні інструменти боротьби з пандемією», – підсумував автор дослідження.

    Графіка: moz.gov.ua
    Графіка: moz.gov.ua

    Варто зазначити, що вакцина від коронавірусу Moderna залишилася тільки в Рівненській області.

    Також вчені виявили біомаркер, що передбачає смерть пацієнта від Covid-19 у наступні 52 години.

    Як повідомлялося, за час пандемії в Україні на Covid-19 захворіло понад 2,5 млн осіб, з них одужали 2,3 млн осіб, померло 56,9 тис. людей. За добу виявлено 4821 випадок інфікування.

    Волонтерка повідомила, що в одеських ковід-реанімаціях закінчилися місця.

    Також повідомлялося, що у випадку з Covid-19 вакцинація дає сильнішу імунну відповідь, ніж перенесене захворювання, хоча зазвичай відбувається навпаки.

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    Теги: здоров'я щеплення вакцинація коронавірус
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    Вчені назвали найефективнішу вакцину проти штаму «Дельта»