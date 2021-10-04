Вчені назвали найефективнішу вакцину проти штаму «Дельта»

Переважна більшість госпіталізацій і смертей від Covid-19 як і раніше припадає на нещеплених людей

Вакцина від компанії Moderna на 95% запобігає госпіталізації після зараження штамом «Дельта», і на 92% захищає від реанімації. Про це пише newsyou.info з посиланням на висновок Regenstrief Institute Vice.

За даними вчених, вакцини Moderna, Pfizer і Johnson&Johnson можна вважати ефективними для запобігання госпіталізацій і реанімації після зараження коронавірусом «Дельта».

Однак, як сказано в дослідженні, найвищу ступінь захисту від «Дельта»-штаму показала саме вакцина Moderna.

«Ці реальні дані показують, що вакцини залишаються високоефективними в зниженні кількості госпіталізацій, пов'язаних з Covid-19, і відвідувань відділень невідкладної допомоги, навіть при наявності нового варіанту Covid-19. Ми настійно рекомендуємо робити щеплення всім, хто має на це право, щоб зменшити кількість серйозних ускладнень і полегшити навантаження на нашу систему охорони здоров'я», – заявив автор дослідження Шон Гранніс.

Ефективність вакцин в запобіганні госпіталізації після зараження штамом «Дельта»:

Moderna – 95%;

Pfizer – 80%;

Johnson & Johnson – 60%.

Ефективність вакцин в запобіганні реанімації після зараження коронавірусом штаму «Дельта»:

Moderna – 92%;

Pfizer – 77%;

Johnson&Johnson – 65%.

За словами Шона Гранніса, у людей після вакцинації дійсно трапляються проривні інфекції (повторне зараження – ред.), проте дослідження показує, що хвороба у них протікає в більш легкій формі.

«Переважна більшість госпіталізацій і смертей від Covid-19 як і раніше припадає на нещеплених людей. Вакцини від Covid-19 - потужні інструменти боротьби з пандемією», – підсумував автор дослідження.

Графіка: moz.gov.ua

Варто зазначити, що вакцина від коронавірусу Moderna залишилася тільки в Рівненській області.

Також вчені виявили біомаркер, що передбачає смерть пацієнта від Covid-19 у наступні 52 години.

Як повідомлялося, за час пандемії в Україні на Covid-19 захворіло понад 2,5 млн осіб, з них одужали 2,3 млн осіб, померло 56,9 тис. людей. За добу виявлено 4821 випадок інфікування.

Волонтерка повідомила, що в одеських ковід-реанімаціях закінчилися місця.

Також повідомлялося, що у випадку з Covid-19 вакцинація дає сильнішу імунну відповідь, ніж перенесене захворювання, хоча зазвичай відбувається навпаки.