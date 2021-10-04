Вчені назвали найефективнішу вакцину проти штаму «Дельта»
Найвищу ступінь захисту від штаму «Дельта» показала вакцина Moderna
Переважна більшість госпіталізацій і смертей від Covid-19 як і раніше припадає на нещеплених людей
Вакцина від компанії Moderna на 95% запобігає госпіталізації після зараження штамом «Дельта», і на 92% захищає від реанімації. Про це пише newsyou.info з посиланням на висновок Regenstrief Institute Vice.
За даними вчених, вакцини Moderna, Pfizer і Johnson&Johnson можна вважати ефективними для запобігання госпіталізацій і реанімації після зараження коронавірусом «Дельта».
Однак, як сказано в дослідженні, найвищу ступінь захисту від «Дельта»-штаму показала саме вакцина Moderna.
«Ці реальні дані показують, що вакцини залишаються високоефективними в зниженні кількості госпіталізацій, пов'язаних з Covid-19, і відвідувань відділень невідкладної допомоги, навіть при наявності нового варіанту Covid-19. Ми настійно рекомендуємо робити щеплення всім, хто має на це право, щоб зменшити кількість серйозних ускладнень і полегшити навантаження на нашу систему охорони здоров'я», – заявив автор дослідження Шон Гранніс.
Ефективність вакцин в запобіганні госпіталізації після зараження штамом «Дельта»:
- Moderna – 95%;
- Pfizer – 80%;
- Johnson & Johnson – 60%.
Ефективність вакцин в запобіганні реанімації після зараження коронавірусом штаму «Дельта»:
- Moderna – 92%;
- Pfizer – 77%;
- Johnson&Johnson – 65%.
За словами Шона Гранніса, у людей після вакцинації дійсно трапляються проривні інфекції (повторне зараження – ред.), проте дослідження показує, що хвороба у них протікає в більш легкій формі.
«Переважна більшість госпіталізацій і смертей від Covid-19 як і раніше припадає на нещеплених людей. Вакцини від Covid-19 - потужні інструменти боротьби з пандемією», – підсумував автор дослідження.
Варто зазначити, що вакцина від коронавірусу Moderna залишилася тільки в Рівненській області.
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Як повідомлялося, за час пандемії в Україні на Covid-19 захворіло понад 2,5 млн осіб, з них одужали 2,3 млн осіб, померло 56,9 тис. людей. За добу виявлено 4821 випадок інфікування.
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