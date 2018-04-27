У Києві за новими правилами приймають дітей до 1-го класу: без конкурсу, але за пропискою

Право на першочергове зарахування мають діти, які проживають на закріпленій території обслуговування

23 квітня у Києві розпочався прийом документів для вступу дітей до першого класу. Цього року прийом до перших класів буде здійснюватися без конкурсних відборів. Проте, право на першочергове зарахування мають діти, які проживають на закріпленій території обслуговування. Для цього батькам потрібно надати документ, який засвідчить реєстрацію місця



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Право на першочергове зарахування мають діти, які проживають на закріпленій території обслуговування

23 квітня у Києві розпочався прийом документів для вступу дітей до першого класу.

Цього року прийом до перших класів буде здійснюватися без конкурсних відборів. Проте, право на першочергове зарахування мають діти, які проживають на закріпленій території обслуговування. Для цього батькам потрібно надати документ, який засвідчить реєстрацію місця проживання.

У другу чергу зарахують малечу, чиї брати чи сестри вже є учнями обраної школи. Далі братимуть дітей працівників навчального закладу.

Батькам потрібно записатися на прийом до директора та подати такі документи:

паспорт

заява батьків

копія свідоцтва про народження

оригінал медичної довідки

документ, що підтверджує місце проживання.

Прийом документів у школах відбуватиметься до 31 травня.