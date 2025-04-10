В Україні мокрий сніг: погода на 10 квітня

Температура вдень 1-4° тепла, на сході та південному сході країни 3-8° тепла

Сьогодні, 10 квітня, в Україні очікується мокрий сніг та дощ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

10 квітня в Україні прогнозується помірний мокрий сніг, на сході та південному сході країни невеликий мокрий сніг та дощ. Вночі у більшості центральних, Одеській, Миколаївській областях без істотних опадів. У західних та місцями північних областях на дорогах ожеледиця.

Температура вдень 1-4° тепла, на сході та південному сході країни 3-8° тепла. В Карпатах значний сніг, хуртовина, температура вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу.

Прогноз погоди на 10 квітня Укргідрометцентр

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях пориви 15-20 м/с.