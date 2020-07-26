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    У світі

    Президент Киргизстану оголосить 30 липня днем жалоби за померлими від Covid-19

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    <p>Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков висловив співчуття сім'ям померлих від коронавірусу</p> - Президент Киргизстану оголосить 30 липня днем жалоби за померлими від Covid-19

    Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков висловив співчуття сім'ям померлих від коронавірусу

    За останніми даними, в Киргизстані виявлено 32 124 випадки Covid-19, померли 1249 осіб

    Президент Киргизстану оголосить 30 липня днем національної жалоби за померлими від коронавірусної інфекції.

    Про це президент Сооронбай Жеенбеков повідомив в інтерв'ю «Біринчі радіо».

    «30 липня буде оголошено Днем національної жалоби по всій країні. Буде видано відповідний указ», – зазначив Жеенбеков.

    Він ще раз висловив співчуття сім'ям померлих.

    «Труднощі й непоправні втрати кожного киргизстанця відлунюють у моєму серці. Я хотів би побажати витримки всім моїм співвітчизникам, які пережили втрати. Нехай земля буде пухом для всіх, хто став жертвою пандемії», — заявив президент Киргизстану.

    За останніми даними, в Киргизстані виявлено 32 124 випадки Covid-19, померли 1249 осіб, одужали 19 203.

    Як відомо, кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 16 мільйонів.

    До слова, станом на ранок 25 липня в Україні зафіксовано 1 106 нових випадків коронавірусу, це на 134 випадки більше, ніж 24 липня (972).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      64849
    • Одужали
      35807
    • Хворіють
      27437
    • Померли
      1605

    Загалом з початку епідемії коронавірус виявили у 62 823 людей, з них 34 886 пацієнтів одужали, а 1 571 – помер від ускладнень. Наразі продовжують лікуватися 26 366 людей.

    смерть Киргизстан президент коронавірус
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