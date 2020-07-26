Президент Киргизстану оголосить 30 липня днем жалоби за померлими від Covid-19
Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков висловив співчуття сім'ям померлих від коронавірусу
За останніми даними, в Киргизстані виявлено 32 124 випадки Covid-19, померли 1249 осіб
Президент Киргизстану оголосить 30 липня днем національної жалоби за померлими від коронавірусної інфекції.
Про це президент Сооронбай Жеенбеков повідомив в інтерв'ю «Біринчі радіо».
«30 липня буде оголошено Днем національної жалоби по всій країні. Буде видано відповідний указ», – зазначив Жеенбеков.
Він ще раз висловив співчуття сім'ям померлих.
За останніми даними, в Киргизстані виявлено 32 124 випадки Covid-19, померли 1249 осіб, одужали 19 203.
Як відомо, кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 16 мільйонів.
До слова, станом на ранок 25 липня в Україні зафіксовано 1 106 нових випадків коронавірусу, це на 134 випадки більше, ніж 24 липня (972).
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Всього64849
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Одужали35807
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Хворіють27437
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Померли1605
Загалом з початку епідемії коронавірус виявили у 62 823 людей, з них 34 886 пацієнтів одужали, а 1 571 – помер від ускладнень. Наразі продовжують лікуватися 26 366 людей.