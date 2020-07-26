Президент Киргизстану оголосить 30 липня днем жалоби за померлими від Covid-19



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Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков висловив співчуття сім'ям померлих від коронавірусу

За останніми даними, в Киргизстані виявлено 32 124 випадки Covid-19, померли 1249 осіб

Президент Киргизстану оголосить 30 липня днем національної жалоби за померлими від коронавірусної інфекції.

Про це президент Сооронбай Жеенбеков повідомив в інтерв'ю «Біринчі радіо».

«30 липня буде оголошено Днем національної жалоби по всій країні. Буде видано відповідний указ», – зазначив Жеенбеков.

Він ще раз висловив співчуття сім'ям померлих.

«Труднощі й непоправні втрати кожного киргизстанця відлунюють у моєму серці. Я хотів би побажати витримки всім моїм співвітчизникам, які пережили втрати. Нехай земля буде пухом для всіх, хто став жертвою пандемії», — заявив президент Киргизстану. За останніми даними, в Киргизстані виявлено 32 124 випадки Covid-19, померли 1249 осіб, одужали 19 203.

Як відомо, кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 16 мільйонів.

До слова, станом на ранок 25 липня в Україні зафіксовано 1 106 нових випадків коронавірусу, це на 134 випадки більше, ніж 24 липня (972).

Коронавірус в Україні

Всього 64849

Одужали 35807

Хворіють 27437

Померли 1605

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Загалом з початку епідемії коронавірус виявили у 62 823 людей, з них 34 886 пацієнтів одужали, а 1 571 – помер від ускладнень. Наразі продовжують лікуватися 26 366 людей.