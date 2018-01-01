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    У Києві закрили на перевірку ресторан, у якому люди потруїлися суші

    Столичний ресторан втретє за рік потруїв людей суші
    Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів закрила на перевірку столичний ресторан японської кухні «Євразія», після харчування в якому отруїлися 5 людей. Про це повідомив заступник голови Держспоживслужби в Києві Олександр Овчаренко, передають «Українські новини». «Цей заклад
    • Сьогодні, 18:50
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    Столичний ресторан втретє за рік потруїв людей суші

    Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів закрила на перевірку столичний ресторан японської кухні «Євразія», після харчування в якому отруїлися 5 людей.

    Про це повідомив заступник голови Держспоживслужби в Києві Олександр Овчаренко, передають «Українські новини».

    «Цей заклад громадського харчування, розташований за адресою проспект Перемоги, 84В, спеціалізується на готуванні певного виду кухні. Цей заклад упродовж останніх 9 місяців уже третій раз відправляє до нас людей. Перший раз був у червні минулого року, коли звернулося близько 50 людей за лікуванням, потім у серпні в нас було ще кілька людей і зараз, через півроку, у нас знову такий випадок», - сказав чиновник.

    За словами Овчаренка, розпорядження про припинення роботи ресторану вже підписане, наразі проводиться відбір зразків для проведення лабораторних досліджень, а також перевірка всіх наявних скарг споживачів щодо цієї мережі ресторанів.

    Інформацію про спалах захворювання Держспоживслужба направила до Нацполіції.

    Влітку 2017 року через вживання суші в київських ресторанах «Євразія» отруїлися близько 40 людей.

     

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