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    Зі столичного Пасажу видворили «чорних» паркувальників (фото)

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    Відтепер у&nbsp;Пасажі буде розміщуватись офіційна міська парковка - Зі столичного Пасажу видворили «чорних» паркувальників (фото)
    Відтепер у Пасажі буде розміщуватись офіційна міська парковка
    фото: Костянтин Усов/Facebook

    У Пасажі на Хрещатику облаштують муніципальну парковку

    У Пасажі на Хрещатику комунальники ліквідували незаконну стоянку для автомобілів із «чорними» паркувальниками. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Костянтин Усов.

    «На в'їзді з вулиці Заньковецької найкрутіші «чорні» паркувальники столиці облаштували собі фронт-офіс з ексклюзивним світлофором і болардом, за який пускали «ягуари» й «бентлі» всього за 200 грн за годину… Сьогодні комунальні служби міста демонтували незаконно встановлений світлофор, витягли з асфальту приватний болард і відкрили автомобільну частину Пасажу для кожного, хто готовий оплатити паркування офіційно – через «Київ цифровий», – повідомив посадовець.

    Щоб унеможливити виїзд на Хрещатик, встановлено антипаркувальні стовпчики.

    Наразі в Пасажі комунальники встановлюють відповідні знаки, де можна і де не можна паркуватися. З одного боку вже нанесена синя паркувальна розмітка, і паркуватися відтепер слід лише там. Інша сторона має лишатися вільною.

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    Зі столичного Пасажу видворили «чорних» паркувальників (фото)
    Зі столичного Пасажу видворили «чорних» паркувальників (фото)
    Зі столичного Пасажу видворили «чорних» паркувальників (фото)
    Зі столичного Пасажу видворили «чорних» паркувальників (фото)
    Зі столичного Пасажу видворили «чорних» паркувальників (фото)
    Зі столичного Пасажу видворили «чорних» паркувальників (фото)
    Зі столичного Пасажу видворили «чорних» паркувальників (фото)
    Зі столичного Пасажу видворили «чорних» паркувальників (фото)
    фото: Костянтин Усов/Facebook

    Відтепер у Пасажі буде розміщуватись офіційна міська парковка, з можливістю оплачувати безготівково за 35 грн/год.

    На всі роботи із налагодження роботи парковки потрібно близько двох місяців.

    Нагадаємо, з 1 липня Київ перейшов на повну безготівковість оплати за паркування. Сплатити можна через додатки «Київ цифровий», «Приват 24» та Eаsy Pay або через сайти easypay.ua, ipay.ua. З усіма способами оплати можна ознайомитися на сайті parking.kyiv.digital.

    Але, попри намагання столичної влади витіснити з вулиць міста нелегальних паркувальників, вони продовжують працювати.

    Теги: Київ автомобіль КМДА Хрещатик парковка
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    Зі столичного Пасажу видворили «чорних» паркувальників (фото)