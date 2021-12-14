Зі столичного Пасажу видворили «чорних» паркувальників (фото)

У Пасажі на Хрещатику облаштують муніципальну парковку

У Пасажі на Хрещатику комунальники ліквідували незаконну стоянку для автомобілів із «чорними» паркувальниками. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Костянтин Усов.

«На в'їзді з вулиці Заньковецької найкрутіші «чорні» паркувальники столиці облаштували собі фронт-офіс з ексклюзивним світлофором і болардом, за який пускали «ягуари» й «бентлі» всього за 200 грн за годину… Сьогодні комунальні служби міста демонтували незаконно встановлений світлофор, витягли з асфальту приватний болард і відкрили автомобільну частину Пасажу для кожного, хто готовий оплатити паркування офіційно – через «Київ цифровий», – повідомив посадовець.

Щоб унеможливити виїзд на Хрещатик, встановлено антипаркувальні стовпчики.

Наразі в Пасажі комунальники встановлюють відповідні знаки, де можна і де не можна паркуватися. З одного боку вже нанесена синя паркувальна розмітка, і паркуватися відтепер слід лише там. Інша сторона має лишатися вільною.

Відтепер у Пасажі буде розміщуватись офіційна міська парковка, з можливістю оплачувати безготівково за 35 грн/год.

На всі роботи із налагодження роботи парковки потрібно близько двох місяців.

Нагадаємо, з 1 липня Київ перейшов на повну безготівковість оплати за паркування. Сплатити можна через додатки «Київ цифровий», «Приват 24» та Eаsy Pay або через сайти easypay.ua, ipay.ua. З усіма способами оплати можна ознайомитися на сайті parking.kyiv.digital.

Але, попри намагання столичної влади витіснити з вулиць міста нелегальних паркувальників, вони продовжують працювати.