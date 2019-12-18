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    У Києві запрацював чат-бот, що перевіряє законність будівництва

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    Чат-бот надає всі дані про будівництво - У Києві запрацював чат-бот, що перевіряє законність будівництва
    Чат-бот надає всі дані про будівництво

    CityScale публікує дані про житло у вигляді інтерактивних мап

    Команда сервісу з пошуку нерухомості CityScale запустила чат-бота, який перевіряє законність будівництва у Києві, розповідає про вдалість його розташування тощо.

    Зараз CityScaleBot працює у Facebook і найближчим часом його планують запустити у Telegram.

    Чат-бот використовує відкриті дані про житло, такі як злочинність, забруднення, доступність транспорту, навчальних та медичних закладів тощо.

    Водночас автори проєкту зазначають, що під час розробки чат-бота зверталися за даними до Державного земельного кадастру, оскільки ті дають можливість визначити умови та законність використання земель. Проте чиновники відмовили у доступі до повних даних, і суд пристав на їхній бік.

    «Повний доступ до даних ДЗК – це можливість контролювати та запобігати шахрайству із землею, це відсутність «Еліта-центрів» та Войцеховських, це чесний та прозорий ринок землі», – зазначають у CityScale.

    CityScale також публікує дані про житло у вигляді інтерактивних мап. Сервіс було засновано у 2013 році як гаражний стартап.

    Нагадаємо, 16 грудня на Міжнародному форумі «Майбутнє Києва» презентували проєкт нового Генплану столиці.

    Джерело: Хмарочос

    Київ нерухомість будівництво забудова житло
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