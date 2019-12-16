Новий Генплан Києва розроблявся за принципами міст Європи



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Головний архітектор столиці Олександр Свистунов виступив на Міжнародному форумі «Майбутнє Києва» Фото: пресслужба КМДА

Головний архітектор столиці розповів, хто допомагав Києву у розробці нового Генплану

Проєкт нового Генерального плану столиці розроблявся за рекомендаціями іноземних фахівців та за принципами розвитку міст Європи. Про це повідомив головний архітектор столиці Олександр Свистунов на Міжнародному форумі «Майбутнє Києва», де презентували проєкт Генплану.

«Розробка проєкту нового Генерального плану ведеться в умовах зміни державних будівельних норм та законодавства, що регулює планування і забудову територій. Коли змінюється склад та зміст документації, а також коли триває реформування систем охорони здоров’я та освіти, запровадження стратегічної екологічної оцінки», – зазначив Свистунов, якого цитує пресслужба Київської міської держадміністрації.

За словами головного архітектора, розробники Генплану враховували рекомендації та зауваження і продовжують консультації з експертами Ради Європи, Світового банку та планувальниками міста Лейпциг – побратиму Києва.

«Завдяки цьому проєктувальники враховують рекомендації фахівців та принципи розвитку міст у країнах Європи: розвиток міської агломерації замість екстенсивного зростання міста-мегаполісу, пріоритет для пішоходів, а не автомобілів, стала мобільність міста коротких відстаней замість створення спальних монофункціональних районів, а також збільшення зелених зон, розвиток альтернативної енергетики тощо», – наголосив Свистунов.

Також головний архітектор столиці повідомив, що Департамент містобудування та архітектури КМДА у найкоротші терміни, після передачі розробником у повному обсязі проєкту містобудівної документації, розпочне громадські слухання проєкту нового Генплану столиці та громадське обговорення його стратегічної екологічної оцінки.

«Проєкт Генерального плану Києва та розділ «Охорони природного середовища» (звіт про стратегічну екологічну оцінку) Департамент оприлюднить на офіційному веб-сайті з метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості. Аби залучити до обговорення якомога більше киян, заплановане проведення інформаційних заходів - таких як презентації, телевізійні програми, публічні конференції. Також прилюдне експонування проєкту відбудеться у приміщеннях КМДА та райдержадміністраціях столиці», – зазначив Свистунов.

Громадські слухання щодо проєкту Генерального плану Києва проводитимуть у термін, визначений для проведення процедури громадського обговорення. Після завершення цих процедур проєкт нового Генерального плану розглянуть на архітектурно-містобудівній раді, попадуть на експертизу, а після отримання експертного висновку його розгляне Київрада.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко окреслив низку інфраструктурних викликів, що стоять перед столицею і які допоможе подолати ухвалення нового Генплану Києва.

Ознайомитися з проєктом нового Генерального плану Києва можна тут.