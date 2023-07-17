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У Києві запроваджено «тепловий режим»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Києві запроваджено «тепловий режим»
Тимчасове обмеження дорожнього руху поширюються на великоваговий транспорт загальною вагою понад 24 тони
фото: Київ вечірній

Час дії обмеження може змінюватись відповідно до температурного режиму

На території столиці введений тепловий режим. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Тимчасове обмеження дорожнього руху поширюються на великоваговий транспорт загальною вагою понад 24 тони й навантаженням на вісь понад 7 тонн та стосуються як в'їзду в Київ, так і пересування містом.

Час дії обмеження може змінюватись відповідно до температурного режиму. 

«Друзі, нагадуємо, що головна мета цих заходів – збереження дорожнього покриття, яке руйнується у наслідок інтенсивного руху великовагового транспорту у спекотну погоду», – закликають в поліції.

Нагадаємо, згідно з прогнозом синоптиків, у понеділок 17 липня в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. Опадів цього дня не буде, за винятком декількох областей. У Києві та області сьогодні також очікується мінлива хмарність, без опадів.

Теги: Київ автомобіль місто

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