У Києві запроваджено «тепловий режим»

Час дії обмеження може змінюватись відповідно до температурного режиму

На території столиці введений тепловий режим. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

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Тимчасове обмеження дорожнього руху поширюються на великоваговий транспорт загальною вагою понад 24 тони й навантаженням на вісь понад 7 тонн та стосуються як в'їзду в Київ, так і пересування містом.

Час дії обмеження може змінюватись відповідно до температурного режиму.

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«Друзі, нагадуємо, що головна мета цих заходів – збереження дорожнього покриття, яке руйнується у наслідок інтенсивного руху великовагового транспорту у спекотну погоду», – закликають в поліції.

Нагадаємо, згідно з прогнозом синоптиків, у понеділок 17 липня в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. Опадів цього дня не буде, за винятком декількох областей. У Києві та області сьогодні також очікується мінлива хмарність, без опадів.