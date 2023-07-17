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У Києві стартували військово-пошукові навчання. ЗСУ звернулись до громадян

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Києві стартували військово-пошукові навчання. ЗСУ звернулись до громадян
Військові навчання у межах Дарницького лісництва
фото: glavcom.ua

Мета навчань – нарощування бойових спроможностей та злагодження

Відcьогодні та протягом трьох наступних днів 17-20 липня у межах Дарницького лісництва проходитимуть військово-пошукові навчання угрупування сил і засобів оборони Києва. 

Наголошується на забороні відвідування лісів, зокрема у вищезгаданий період.

Мета навчань – нарощування бойових спроможностей та злагодження.

Крім того, ЗСУ нагадують про заборону знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали пересування військових і техніки.

Окрім того, сьогодні, 17 липня, на Броварщині з 10:00 до 14:00 проведуть тактичні навчання зі стрільбами.

Нагадаємо, триває 509-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі РФ завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї атаки уточнюється. Протягом минулої доби ворог завдав 11 ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 48 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок цього постраждали мирні люди, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт.

Теги: Київ ЗСУ війна військові навчання

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